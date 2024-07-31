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- как участие в кино. Улочки, персонажи, заброшки, здания, овраги, речка и многое другое - всё оживает. Открывается столько интересного. Даже на известные факты смотришь с другой стороны. Наш гид Ирина Глебовна ни дала нам заскучать ни на минуту. Мы даже посмотрели, как снимают фильм. А в Касимове их снято не мало)) Рекомендую на все 100%.