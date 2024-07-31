Все – экскурсии в Касимове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Пешая
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи, переулки с лавками, стритарт и овраги с родниками
4 000 за всё до 10 чел.
Душевный Касимов - город двух культур
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
7 авг в 15:00
13 авг в 10:00
4 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    31 июля 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Нам понравилась экскурсия-прогулка с Еленой Николаевной: легко, интересно, познавательно. Спасибо
  • И
    Инна
    31 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
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    на машине, Людмила Владимировна предложила нам не пешеходную, а пешеходно-автомобильную экскурсию, и это было отличное решение! Мы осмотрели гораздо больше достопримечательностей, чем успели бы пешком. О городе и его истории Людмила Владимировна рассказывает со знанием и любовью. Нам все очень понравилось. Большое спасибо!

  • Н
    Нина
    30 июля 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Очень хороший экскурсовод, всем советую
  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Провела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, что без устали отвечали на
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    мои многочисленные вопросы. Так приятно, что человек занимается любимым делом в родном городе. Тамара показала и всем известные достопримечательности Касимова и скрытые от глаз большинства туристов прекраснейшие уголки. Город очень понравился, и в этом в основном заслуга Тамары. Принято решение вернуться еще раз в Касимов в ближайшее время))

    Провела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, чтоПровела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, чтоПровела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, чтоПровела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, что
  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!
  • В
    Валерия
    23 июля 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Добрый день. Провела экскурсию Елена Николаевна, все мы остались очень довольны ее профессионализмом. С удовольствием прошли по городу, посмотрели. Большое спасибо…
  • С
    Сергей
    23 июля 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Нам всё понравилось отличный маршрут и интересный рассказ, не смотря на дождь вначале Тамара нам показала все места в Касимове и рассказала много интересных историй. Рекомендуем
  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Заслуга Елены, увлекательная расказчица, продуманный маршрут. Для нашей возрастной группы очень удобно комбинированный маршрут - машина/пешком. Возможно, немного сократить по времени?! Город с богатой историей, ведутся работы по реставрации исторического цента. Особенно зачётная фишка с "биноклями" с историческими фото.
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое заблуждение. Экскурсия с гидом
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    - как участие в кино. Улочки, персонажи, заброшки, здания, овраги, речка и многое другое - всё оживает. Открывается столько интересного. Даже на известные факты смотришь с другой стороны. Наш гид Ирина Глебовна ни дала нам заскучать ни на минуту. Мы даже посмотрели, как снимают фильм. А в Касимове их снято не мало)) Рекомендую на все 100%.

    Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большоеЕсли Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большоеЕсли Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Все»

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  2. Прогулка по самым интересным местам Касимова
  3. Душевный Касимов - город двух культур
Сколько стоит экскурсия по Касимову в августе 2024
Сейчас в Касимове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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