30 минут
Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны советского прошлого
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 04:00, 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
2 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГрозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Сегодня встретили потрясающий рассвет на Каспии, посетили цех, послушали интересный рассказ об истории сооружения. Очень красиво, атмосферно и увлекательно! Спасибо Арсену за фантастическую прогулку! Были с сыном 10 лет - и я, и он в восторге!
- ИИрина25 июля 2024На экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер и выйти из него. В
- ККсения18 июля 2024Афигенная прогулка по Каспию 🔥. Море, волны, солнце, теплый ветер, соответствующее музыкальное сопровождение. И по волнам попрыгали, и расслабляюще прокатились) На цеху
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в августе 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 62 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь