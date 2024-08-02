Что ещё посмотреть – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Каспийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
На катере
16 отзывов
30 минут
Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны советского прошлого
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 04:00, 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
2 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
34 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 000 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
На автобусе
12 отзывов
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Сегодня встретили потрясающий рассвет на Каспии, посетили цех, послушали интересный рассказ об истории сооружения. Очень красиво, атмосферно и увлекательно! Спасибо Арсену за фантастическую прогулку! Были с сыном 10 лет - и я, и он в восторге!
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    На экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер и выйти из него. В
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    катере всем выдал жилеты. С ветерком по волнам весело прокатились. Интересно рассказывал и показывал. Получили заряд положительных эмоций. Переход из катера в цех при волнах требует смелости и физической подготовки. Спуск из цеха в катер для неподготовленных покажется экстремальным. Я довольна и в восторге.

    На экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер иНа экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер иНа экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер и
  • К
    Ксения
    18 июля 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Афигенная прогулка по Каспию 🔥. Море, волны, солнце, теплый ветер, соответствующее музыкальное сопровождение. И по волнам попрыгали, и расслабляюще прокатились) На цеху
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    завода нас ждала увлекательная экскурсия от гида Арсена и просто нереальные виды с вершины цеха. Спасибо Арсену и его команде за атмосферное времяпровождение. Однозначно к посещению!)

    Афигенная прогулка по Каспию 🔥Афигенная прогулка по Каспию 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
  2. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
  3. Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в августе 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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