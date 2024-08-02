читать дальше катере всем выдал жилеты. С ветерком по волнам весело прокатились. Интересно рассказывал и показывал. Получили заряд положительных эмоций. Переход из катера в цех при волнах требует смелости и физической подготовки. Спуск из цеха в катер для неподготовленных покажется экстремальным. Я довольна и в восторге.

На экскурсию поехали семьёй с детьми 6 и 12 лет. Гид помогал забраться в катер и выйти из него. В