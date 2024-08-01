10 часов
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
3 700₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
6 авг в 07:40
7 авг в 07:40
3 300₽ за человека
30 минут
Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны советского прошлого
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 04:00, 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
2 000₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!
- ААлексей26 июля 2024Всё очень понравилось. Лейсан привет 👋
- ДДарья16 июля 2024Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто сказочная природа. Вкусный и
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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