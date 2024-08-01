Н Наталья

Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!