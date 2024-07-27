Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Каспийске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Пешая
На автобусе
23 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Гоор, Кахиб и Язык Тролля: Путешествие по Горному Дагестану
Горный Дагестан - место, где стоит побывать хотя бы раз. Посетим древние селения Кахиб и Гоор, узнаем традиции горцев и увидим Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: вторник, четверг, суббота в 07:30
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
3 500 за человека
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Пешая
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, Пятница, воскресенье в 07:30
7 авг в 07:30
9 авг в 07:30
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Пешая
На автобусе
20 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Отличная экскурсия в горы, они всё разные и каждая невероятно красива. Полюбовались захватывающими дух видами, спустились в каменную чашу -
    читать дальше

    впечатления отличные, будто попал в приключенческое кино. К сожалению не заехали на озеро Мочох, по времени экскурсия уже сильно затянулась и приехали бы туда уже в темноте. Комфортный автомобиль с кондиционером, приятно посмотреть на местный быт проезжая села. Достаточно вкусный и сытный обед.

  • А
    Антон
    26 июля 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
    Было очень интересно и потрясающие места с шикарными видами
  • А
    Анастасия
    24 июля 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
    Лучшая экскурсия из всех проведенных. Экскурсоврд Багаудин показал потрясающие места, останавливал на пути следования на интересующих точках. Комфортное передвижение с
    читать дальше

    кондиционером! (Чего нельзя отметить, к сожалению, на остальных направлениях). А так же нас ждал наивкуснейший обед. Очень внимательное отношение к пассажирам, поддержка любых идей и открытость к общению

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Отличная экскурсия в горы, увидели столько необычного и незабываемо го, в высоты птичьего полёта смотрели на водопады, спустились в чашу,
    читать дальше

    красоты необыкновенной, цвет воды Изумрудный, по дороге остановки делали для фотографий, обед национальной кухни просто шикарный, который входит в стоимость экскурсии, я под большим впечатлением от прогулки, которая заняла весь день.

  • А
    Анна
    13 июля 2024
    Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Всё очень понравилось. Хороший микроавтобус, комфортное вождение. Удивительные места, просто завораживает и перехватывает дух. Отдельная благодарность гиду Магомеду. Сразу видно,
    читать дальше

    что человек любит свой край, интересуется историей, постоянно развивается и даёт полную информацию по любому объекту по пути следования. Учитывались все пожелания. Мы хотели с сыном спуститься на зиплайне. Помог решить вопрос с оплатой, подбадривал. Общее впечатление исключительно положительные, даже более. Полный восторг

  • О
    Ольга
    11 июля 2024
    Гоор, Кахиб и Язык Тролля
    Шикарная экскурсия, если повезет с водителем и по совместительству с гидом, такой как наш Теймураз будет вдвойне шикарнее, спасибо Кавказ туру за прекрасный проведённый день вЛагестане
  • Д
    Дарья
    11 июля 2024
    Гоор, Кахиб и Язык Тролля
    Замечательная экскурсия. Горы украл душу нет другого рая… Обед в гооре безумно вкусный. Теймурасу спасибо за экскурсию, было много интересных историй, и фактов.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гоор, Кахиб и Язык Тролля
  2. Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
  3. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в августе 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 49 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам