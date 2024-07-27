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впечатления отличные, будто попал в приключенческое кино. К сожалению не заехали на озеро Мочох, по времени экскурсия уже сильно затянулась и приехали бы туда уже в темноте. Комфортный автомобиль с кондиционером, приятно посмотреть на местный быт проезжая села. Достаточно вкусный и сытный обед.