Привет из Иваново! Большое спасибо команде Магомедсайгида за не забываемые эмоции и впечатление!

Е Елена

Ездили на экскурсию с Магомедсайгидом Экскурсия очень понравилась. От катания по реке Сулак на катере были в полном восторге. . Очень понравился подъем на бархан Сарыкум. Магомедсайгид очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Большое спасибо ему за такое увлекательное путешествие.