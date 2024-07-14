скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3 700₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, д. 3
Расписание: Ежедневно в 07:55 с 1 Марта по 20 декабря
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
3 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
Экскурсия по Сулакскому каньону, Бархану Сарыкум, Пещере и Подвесному мосту
Погрузитесь в красоту Дагестана с экскурсией по его знаковым местам. Насладитесь уникальными пейзажами и гастрономическими изысками
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3 500₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборГамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3 500₽ за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3 400₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан: Путешествие из Каспийска
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Дербенту, где история встречается с красотой
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3 000₽ за человека
9 часов
Групповая
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 авг в 07:40
3 300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборАул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самурский Лес в Каспийске: Путешествие по джунглям Дагестана
Погрузитесь в атмосферу уникального лианового леса России, где вас ждут живые озера и древний платан
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
21 000₽ за всё до 7 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск / г. Махачкала
Расписание: Ежедневно
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
3 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Село Ахты - Италия в горах Дагестана (в группе)
Погулять по аутентичным улочкам, взглянуть на бескрайние горные вершины и искупаться в источниках
Начало: В Каспийске на улице Ленина
Расписание: во вторник и пятницу в 06:30
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман14 июля 2024Привет из Иваново! Большое спасибо команде Магомедсайгида за не забываемые эмоции и впечатление!
- РРоман11 июля 2024Все очень понравилось. Приятный гид, комфортный автомобиль, все что хотели увидели.
- ЕЕлена9 июля 2024Ездили на экскурсию с Магомедсайгидом Экскурсия очень понравилась. От катания по реке Сулак на катере были в полном восторге. . Очень понравился подъем на бархан Сарыкум. Магомедсайгид очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Большое спасибо ему за такое увлекательное путешествие.
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