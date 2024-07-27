10 часов
Групповая
Лучший выборПоездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГоор, Кахиб и Язык Тролля: Путешествие по Горному Дагестану
Горный Дагестан - место, где стоит побывать хотя бы раз. Посетим древние селения Кахиб и Гоор, узнаем традиции горцев и увидим Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: вторник, четверг, суббота в 07:30
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, Пятница, воскресенье в 07:30
7 авг в 07:30
9 авг в 07:30
3 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка в Каспийске: завод «Дагдизель», пикник, купание и виды на город
Вас ждет увлекательная водная прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель» в Каспийске. Увидите уникальный объект и насладитесь видами моря
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июля 2024Отличная экскурсия в горы, они всё разные и каждая невероятно красива. Полюбовались захватывающими дух видами, спустились в каменную чашу -
- ЕЕлена22 июля 2024Отличная экскурсия в горы, увидели столько необычного и незабываемо го, в высоты птичьего полёта смотрели на водопады, спустились в чашу,
- ААнна13 июля 2024Всё очень понравилось. Хороший микроавтобус, комфортное вождение. Удивительные места, просто завораживает и перехватывает дух. Отдельная благодарность гиду Магомеду. Сразу видно,
- ООльга11 июля 2024Шикарная экскурсия, если повезет с водителем и по совместительству с гидом, такой как наш Теймураз будет вдвойне шикарнее, спасибо Кавказ туру за прекрасный проведённый день вЛагестане
- ДДарья11 июля 2024Замечательная экскурсия. Горы украл душу нет другого рая… Обед в гооре безумно вкусный. Теймурасу спасибо за экскурсию, было много интересных историй, и фактов.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Популярные экскурсии»
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