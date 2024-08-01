Все – экскурсии в Каспийске

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
52 отзыва
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
6 авг в 07:40
3 300 за человека
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
На машине
35 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
11 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
На машине
106 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
На машине
43 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!
    Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньонЭкскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньонЭкскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньонЭкскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньонЭкскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон
  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Благодарим за экскурсию! Великолепные виды! Маршрут продуман отлично. Гид очень приятный человек. Но он только водитель. Отсутствует экскурсионное сопровождение в плане
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    структурной подачи информации и содержания в целом. Как будто мы приехали к знакомым, чтобы нам показали основные локации. Вы берете достаточно немаленькие деньги, постарайтесь соответствовать заявленному уровню.

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Сулакский каньон-это невероятные впечатления! Экскурсию забронировала заранее. Наш гид Рамазан-просто потрясающий! Очень вежливый, безумно интересно рассказывает, очень аккуратно водит. Прислушивались к его рекомендациям. Маршрут был составлен очень удобно, посмотрели все основные локации. Дагестан-это моя любовь! Очень красиво!
    Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!Сулакский каньон-это невероятные впечатления!
  • Л
    Лариса
    29 июля 2024
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Только что вернулись с экскурсии, эмоций море, сразу делюсь). Магомед потрясающий гид! Очень грамотный, интеллигентный, умеющий поддержать любую тему! Просто
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    кладезь знаний по истории Дагестана, от кухни - до древних традиций, не было ни одного вопроса, на который бы Магомед нам не ответил! Маршрут великолепный, виды поражают воображение! Это не передать словами, не отразить никакими фото! Каньон должен увидеть каждый! Это не передать! Заехали погулять в Главрыбу и пообедать. Это не просто место, это прям оазис! Эмоции переполняют! Каньон, водохранилище, обед свежайшей форелью! И всё это в компании Магомеда, который провел экскурсию так, как для близких друзей. Очень душевно, просто, интересно, от души! Как и всё тут, в любимом Дагестане! Всё - от души! Спасибо Трипстеру за то, что помогает познакомиться с такими классными гидами, с которыми потом прям расставаться не хочется! Всем рекомендую эту экскурсию и буду рекомендовать всем знакомым, кто собирается в Дагестан. Магомед, СПАСИБО от души! Вы - лучший! Фоток и видео очень очень много, все невозможно опубликовать! Выбирайте эту экскурсию и снимайте, снимайте)))

  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Гид Мурад действительно местный, из горного Дагестана и про традиции местных народов может рассказывать бесконечно. И ещё Мурад отличный фотограф и прекрасный и честный человек, который любит и гордится своей страной. Очень аккуратно водит машину.
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Очень все понравилось. Море впечатлений!!! Гид рассказал много интересного и познакомил с красотами Дагестана.
  • В
    Виктория
    27 июля 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Мурад отличный рассказчик! Все 12 часов на одном дыхании! Все интересно, не по шаблону! Любит и знает свой край и
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    наша группа влюбилась в Дагестан. Мурад уникален, кроме четкой организации и интересных рассказов, он еще и отличный фотограф, который обладает фантазией и видит как сделать интересные и красивые фотографии

  • А
    Алексей
    26 июля 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Всё очень понравилось. Лейсан привет 👋
    Всё очень понравилось. Лейсан привет 👋
  • Д
    Дарья
    16 июля 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто сказочная природа. Вкусный и
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    сытный обед. Роекомендую данную тур фирму, к клиентам относятся уважительно. Всю информацию по поездке дали четко и понятно. Благодарю нашего гида за информационный материал, которым он с нами поделился.

    Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами простоСегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами простоСегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами простоСегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто
  • Л
    Лилия
    15 июля 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Шамсудин - потрясающий гид, великолепно рассказывает!) Надеюсь вернуться и исследовать другие интересные места в его сопровождении🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  2. Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
  3. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
  4. Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в августе 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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