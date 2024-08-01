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кладезь знаний по истории Дагестана, от кухни - до древних традиций, не было ни одного вопроса, на который бы Магомед нам не ответил! Маршрут великолепный, виды поражают воображение! Это не передать словами, не отразить никакими фото! Каньон должен увидеть каждый! Это не передать! Заехали погулять в Главрыбу и пообедать. Это не просто место, это прям оазис! Эмоции переполняют! Каньон, водохранилище, обед свежайшей форелью! И всё это в компании Магомеда, который провел экскурсию так, как для близких друзей. Очень душевно, просто, интересно, от души! Как и всё тут, в любимом Дагестане! Всё - от души! Спасибо Трипстеру за то, что помогает познакомиться с такими классными гидами, с которыми потом прям расставаться не хочется! Всем рекомендую эту экскурсию и буду рекомендовать всем знакомым, кто собирается в Дагестан. Магомед, СПАСИБО от души! Вы - лучший! Фоток и видео очень очень много, все невозможно опубликовать! Выбирайте эту экскурсию и снимайте, снимайте)))