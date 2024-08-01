10 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
6 авг в 07:40
3 300₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!
- ННаталья31 июля 2024Благодарим за экскурсию! Великолепные виды! Маршрут продуман отлично. Гид очень приятный человек. Но он только водитель. Отсутствует экскурсионное сопровождение в плане
- ССветлана31 июля 2024Сулакский каньон-это невероятные впечатления! Экскурсию забронировала заранее. Наш гид Рамазан-просто потрясающий! Очень вежливый, безумно интересно рассказывает, очень аккуратно водит. Прислушивались к его рекомендациям. Маршрут был составлен очень удобно, посмотрели все основные локации. Дагестан-это моя любовь! Очень красиво!
- ЛЛариса29 июля 2024Только что вернулись с экскурсии, эмоций море, сразу делюсь). Магомед потрясающий гид! Очень грамотный, интеллигентный, умеющий поддержать любую тему! Просто
- ННадежда27 июля 2024Гид Мурад действительно местный, из горного Дагестана и про традиции местных народов может рассказывать бесконечно. И ещё Мурад отличный фотограф и прекрасный и честный человек, который любит и гордится своей страной. Очень аккуратно водит машину.
- ТТатьяна27 июля 2024Очень все понравилось. Море впечатлений!!! Гид рассказал много интересного и познакомил с красотами Дагестана.
- ВВиктория27 июля 2024Мурад отличный рассказчик! Все 12 часов на одном дыхании! Все интересно, не по шаблону! Любит и знает свой край и
- ААлексей26 июля 2024Всё очень понравилось. Лейсан привет 👋
- ДДарья16 июля 2024Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто сказочная природа. Вкусный и
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