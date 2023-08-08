Автобусная экскурсия в Каспийске: Познакомьтесь с живописной природой Чечни
Этот насыщенный тур позволит вам увидеть сразу три города Чечни всего за один день! В городе Аргун вы посетите современную мечеть «Сердце Матери», в Шали — великолепную «Гордость мусульман». В Грозном расположена поражающая размахом «Сердце Чечни».
Помимо этого, мы прогуляемся по современным кварталам города и побываем на знаменитом бархане Сарыкум.
Помимо этого, мы прогуляемся по современным кварталам города и побываем на знаменитом бархане Сарыкум.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Грозный
- Аргун
- Шали
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Аргун. Вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена.
- Шали. Здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть — «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита — узнаете на экскурсии.
- Грозный. Приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть — «Сердце Чечни». А также прогуляться по красивому парку цветов, привлекающему сотни туристов, пройтись по знаменитому «Грозненскому Арбату».
- Бархан Сарыкум. Мы поднимемся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Именно здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
по календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транфер
- Водитель
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Каспийск, улица Халилова, 12аЗавершение: Каспийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: по календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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