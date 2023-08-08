Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска

Автобусная экскурсия в Каспийске: Познакомьтесь с живописной природой Чечни

Описание
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Ответы на вопросы
Этот насыщенный тур позволит вам увидеть сразу три города Чечни всего за один день! В городе Аргун вы посетите современную мечеть «Сердце Матери», в Шали — великолепную «Гордость мусульман». В Грозном расположена поражающая размахом «Сердце Чечни».

Помимо этого, мы прогуляемся по современным кварталам города и побываем на знаменитом бархане Сарыкум.
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Чеченская Республика и бархан Сарыкум из Каспийска
Ближайшие даты:
10
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даты

Что вас ожидает:

  • Грозный
  • Аргун
  • Шали
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Аргун. Вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена.
  • Шали. Здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть — «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита — узнаете на экскурсии.
  • Грозный. Приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть — «Сердце Чечни». А также прогуляться по красивому парку цветов, привлекающему сотни туристов, пройтись по знаменитому «Грозненскому Арбату».
  • Бархан Сарыкум. Мы поднимемся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Именно здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».

по календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транфер
  • Водитель
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каспийск, улица Халилова, 12а
Завершение: Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: по календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
На весь день

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