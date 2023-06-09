Встреча в Каспийске

Выезжаем из города первым на нашем пути будет город Буйнакск, далее Гимринский тонель, башня имама Газимагомеда. Прекрасные виды Ирганайского водохранилища и Гоцатлинской ГЭС. Позже нас встречает одинокий Датунский храм, аж XI-XII веков постройки(!!!).

После обеда

Вкусный горский сытный обед ждет нас в селе Гоор. Пообедав мы едем на джипинге любоваться видами отвесной скалы именуемой местными Языком Троля. Полюбовавшись красотой едем в старый Кахиб, посмотреть развалины села. День близится к концу, а значит мы едем домой. Возвращаемся в город Каспийск.

Важно знать:

Комплексный обед включает в себя: аварский хинкал, чуду с мясом, чай из горных трав.