Моя самая любимая экскурсия.
В ней есть все и рассветы в горах и закаты на водохранилищах, много разных легенд и историй о самобытных местах и людях.
Главные локации тура: Гимринский тонель, Ирганайская водохранилище, Гоцатлинская ГЭС, Датунский храм, Язык Троля, Старое село Гоор, село Кахиб.
В ней есть все и рассветы в горах и закаты на водохранилищах, много разных легенд и историй о самобытных местах и людях.
Главные локации тура: Гимринский тонель, Ирганайская водохранилище, Гоцатлинская ГЭС, Датунский храм, Язык Троля, Старое село Гоор, село Кахиб.
Ближайшие даты:
9
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июн
10
июн
июн
11
июн
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Что вас ожидает:
- Гимринский тонель
- Ирганайская водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Датунский храм
- Язык Троля- Старое село Гоор
- Село Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встреча в Каспийске
Выезжаем из города первым на нашем пути будет город Буйнакск, далее Гимринский тонель, башня имама Газимагомеда. Прекрасные виды Ирганайского водохранилища и Гоцатлинской ГЭС. Позже нас встречает одинокий Датунский храм, аж XI-XII веков постройки(!!!).
После обеда
Вкусный горский сытный обед ждет нас в селе Гоор. Пообедав мы едем на джипинге любоваться видами отвесной скалы именуемой местными Языком Троля. Полюбовавшись красотой едем в старый Кахиб, посмотреть развалины села. День близится к концу, а значит мы едем домой. Возвращаемся в город Каспийск.
Важно знать:
Комплексный обед включает в себя: аварский хинкал, чуду с мясом, чай из горных трав.
Ежедневно с 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Джиппинг
- Место начала и завершения?
- г. Каспийск, ул. Хизроева д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Мой личный номер для связи +7 988 654-94-53
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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