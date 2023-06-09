Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"

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Моя самая любимая экскурсия.

В ней есть все и рассветы в горах и закаты на водохранилищах, много разных легенд и историй о самобытных местах и людях.

Главные локации тура: Гимринский тонель, Ирганайская водохранилище, Гоцатлинская ГЭС, Датунский храм, Язык Троля, Старое село Гоор, село Кахиб.
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Дагестанский "язык Троля" или "Кахиб туда и обратно"
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тонель
  • Ирганайская водохранилище
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Датунский храм
  • Язык Троля- Старое село Гоор
  • Село Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Встреча в Каспийске

Выезжаем из города первым на нашем пути будет город Буйнакск, далее Гимринский тонель, башня имама Газимагомеда. Прекрасные виды Ирганайского водохранилища и Гоцатлинской ГЭС. Позже нас встречает одинокий Датунский храм, аж XI-XII веков постройки(!!!).

После обеда

Вкусный горский сытный обед ждет нас в селе Гоор. Пообедав мы едем на джипинге любоваться видами отвесной скалы именуемой местными Языком Троля. Полюбовавшись красотой едем в старый Кахиб, посмотреть развалины села. День близится к концу, а значит мы едем домой. Возвращаемся в город Каспийск.

Важно знать:

Комплексный обед включает в себя: аварский хинкал, чуду с мясом, чай из горных трав.

Ежедневно с 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Джиппинг
Место начала и завершения?
г. Каспийск, ул. Хизроева д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Мой личный номер для связи +7 988 654-94-53
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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