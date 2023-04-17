Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, исследовав живописные красоты Сулакского каньона.
Увлекательная поездка на катере, джиппинг по труднодоступным местам, подъем на бархан — ваш ждет продуктивный отдых, который расширит ваши представления о Дагестане и его местности!
Увлекательная поездка на катере, джиппинг по труднодоступным местам, подъем на бархан — ваш ждет продуктивный отдых, который расширит ваши представления о Дагестане и его местности!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информацияПотребуется взять с собой:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Вход на бархан Сарыкум
- Джиппинг
- Катер по каньону
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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