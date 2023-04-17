Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска

Индивидуальная экскурсия

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Погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, исследовав живописные красоты Сулакского каньона.

Увлекательная поездка на катере, джиппинг по труднодоступным местам, подъем на бархан — ваш ждет продуктивный отдых, который расширит ваши представления о Дагестане и его местности!
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Каспийска
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водоранилище
  • Смотровая «Тещин Язык»
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон, вы отправитесь на прогулку по Чиркейскому водохранилищу на катере. Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информацияПотребуется взять с собой:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.
  • Перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Каньоны
Сулакский каньон
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