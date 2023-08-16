Путешествие по Каспийску: Групповая экскурсия к Ирганайскому водохранилищу
На десять часов Вы покинете цивилизацию и отправитесь изучать дагестанское село Хунзах и окрестности.
Здесь Вы увидите один из самых высоких водопадов на Кавказе, поднимитесь на плато Матлас, сделаете фотографии на фоне изумрудного Ирганайского водохранилища, а также узнаете об истории Кавказской войны, один из символов которой — Хунзахская крепость.
Здесь Вы увидите один из самых высоких водопадов на Кавказе, поднимитесь на плато Матлас, сделаете фотографии на фоне изумрудного Ирганайского водохранилища, а также узнаете об истории Кавказской войны, один из символов которой — Хунзахская крепость.
Ближайшие даты:
16
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
Что вас ожидает:
- Матлас
- Водопады Тобои и Итлятляр
- Каменная чаша
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Гимринский тоннель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждет: • Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — «Гимринскому».
- Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.
- Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.
- Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.
по календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Что не входит
- Полет на пароплане
- Верховная езда на лошади
- Зиплайн
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Халилова, 12Завершение: Каспийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: по календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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