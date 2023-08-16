Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Путешествие по Каспийску: Групповая экскурсия к Ирганайскому водохранилищу

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На десять часов Вы покинете цивилизацию и отправитесь изучать дагестанское село Хунзах и окрестности.

Здесь Вы увидите один из самых высоких водопадов на Кавказе, поднимитесь на плато Матлас, сделаете фотографии на фоне изумрудного Ирганайского водохранилища, а также узнаете об истории Кавказской войны, один из символов которой — Хунзахская крепость.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Ближайшие даты:
16
авг
18
авг
19
авг
20
авг

Что вас ожидает:

  • Матлас
  • Водопады Тобои и Итлятляр
  • Каменная чаша
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гимринский тоннель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждет: • Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — «Гимринскому».
  • Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.
  • Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.
  • Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.

по календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Полет на пароплане
  • Верховная езда на лошади
  • Зиплайн
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Халилова, 12
Завершение: Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: по календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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