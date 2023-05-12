Приглашаю посетить уникальные и красивейшие места в Дагестане.
Вы увидите Сулакский каньон как великое творение природы, который состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Это неожиданное и яркое впечатление.
С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС. Полюбуетсь на удивительный памятник природы — огромный песчаный бархан Сары-Кум.
Вы увидите Сулакский каньон как великое творение природы, который состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Это неожиданное и яркое впечатление.
С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС. Полюбуетсь на удивительный памятник природы — огромный песчаный бархан Сары-Кум.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Бархан Сары-Кум
- Форелевое хозяйство "Главрыба"
- Подвесной мост
- Пещера Нохъо
- Смотровая площадка поселок Дубки
- Дамба Чиркейской ГЭС
- Смотровая площадка Чиркейское водохранилища
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Глубочайший каньон и уникальный природный памятникНаш маршрут начнется с Чиркейской ГЭС, являющейся крупнейшая на Северном Кавказе, в устье реки Сулак возле поселка под названием Дубки (Буйнакский район Республики Дагестан). Данная станция является самой мощной гидроэлектростанцией Северного Кавказа, а ее плотина является второй по высоте в России, а также самой высокой в нашей стране плотиной арочного
типа.
Далее мы будем знакомится с Сулакским каньоном, который хоть и напоминает каньон в штате Колорадо США, но по своей красоте намного превосходит его. Наш прекрасный Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов. Первый, он же Главный каньон длиной в 18 км, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский каньоны. Наибольшая глубина каньона достигает 1900 м, а ширина 3,5 км. внизу, у самого водохранилища — от 20 до 45 м. При выходе из каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское водохранилище.
Во время прогулки по красотам Сулакского каньона мы сможем пройти по навесному мосту, спуститься в пещеру Нохъо.
Далее мы поедем в крупнейший песчаный бархан, о происхождении которого ходит много легенд — местные называют его Желтой горой, а всем он известен как заповедник Бархан Сары-Кум. Это уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Вход в Бархан Сары-Кум
- Что не входит
- Катание на катере
- Обед
- Сувениры
- Вход в пещеру Нохъо (с человека 500р)
- Экскурсия по подвесному мосту
- Место начала и завершения?
- г. Каспийск, ул. Хизроева д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Добрый день! Мой личный номер для связи 89886549453
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании