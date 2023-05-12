Сулакский каньон и бархан Сары-Кум

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Приглашаю посетить уникальные и красивейшие места в Дагестане.

Вы увидите Сулакский каньон как великое творение природы, который состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Это неожиданное и яркое впечатление.

С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС. Полюбуетсь на удивительный памятник природы — огромный песчаный бархан Сары-Кум.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Бархан Сары-Кум
  • Форелевое хозяйство "Главрыба"
  • Подвесной мост
  • Пещера Нохъо
  • Смотровая площадка поселок Дубки
  • Дамба Чиркейской ГЭС
  • Смотровая площадка Чиркейское водохранилища
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Глубочайший каньон и уникальный природный памятникНаш маршрут начнется с Чиркейской ГЭС, являющейся крупнейшая на Северном Кавказе, в устье реки Сулак возле поселка под названием Дубки (Буйнакский район Республики Дагестан). Данная станция является самой мощной гидроэлектростанцией Северного Кавказа, а ее плотина является второй по высоте в России, а также самой высокой в нашей стране плотиной арочного
типа.
Далее мы будем знакомится с Сулакским каньоном, который хоть и напоминает каньон в штате Колорадо США, но по своей красоте намного превосходит его. Наш прекрасный Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов. Первый, он же Главный каньон длиной в 18 км, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский каньоны. Наибольшая глубина каньона достигает 1900 м, а ширина 3,5 км. внизу, у самого водохранилища — от 20 до 45 м. При выходе из каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское водохранилище.
Во время прогулки по красотам Сулакского каньона мы сможем пройти по навесному мосту, спуститься в пещеру Нохъо.
Далее мы поедем в крупнейший песчаный бархан, о происхождении которого ходит много легенд — местные называют его Желтой горой, а всем он известен как заповедник Бархан Сары-Кум. Это уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Вход в Бархан Сары-Кум
Что не входит
  • Катание на катере
  • Обед
  • Сувениры
  • Вход в пещеру Нохъо (с человека 500р)
  • Экскурсия по подвесному мосту
Место начала и завершения?
г. Каспийск, ул. Хизроева д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Мой личный номер для связи 89886549453
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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