Глубочайший каньон и уникальный природный памятникНаш маршрут начнется с Чиркейской ГЭС, являющейся крупнейшая на Северном Кавказе, в устье реки Сулак возле поселка под названием Дубки (Буйнакский район Республики Дагестан). Данная станция является самой мощной гидроэлектростанцией Северного Кавказа, а ее плотина является второй по высоте в России, а также самой высокой в нашей стране плотиной арочного

типа.

Далее мы будем знакомится с Сулакским каньоном, который хоть и напоминает каньон в штате Колорадо США, но по своей красоте намного превосходит его. Наш прекрасный Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов. Первый, он же Главный каньон длиной в 18 км, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский каньоны. Наибольшая глубина каньона достигает 1900 м, а ширина 3,5 км. внизу, у самого водохранилища — от 20 до 45 м. При выходе из каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское водохранилище.

Во время прогулки по красотам Сулакского каньона мы сможем пройти по навесному мосту, спуститься в пещеру Нохъо.

Далее мы поедем в крупнейший песчаный бархан, о происхождении которого ходит много легенд — местные называют его Желтой горой, а всем он известен как заповедник Бархан Сары-Кум. Это уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары.