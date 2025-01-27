5 дней
Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней)
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита
Расписание: По понедельникам с 08:00.
Завтра в 08:00
3 фев в 08:00
35 000₽ за человека
2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
2 дня
Групповой тур на гору Шалбуздаг в Каспийске с проживанием и питанием
Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Аул Гамсутль»
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