Архыз, одно из самых живописных мест Кавказа, открыт для туристов круглый год. Здесь вы найдете все: древнейшие города, храмы, богатое наследие различных цивилизаций, (ведь именно здесь проходили когда-то караваны Великого Шелкового пути), ледники, чистейшие горные озера, множество водопадов, горнолыжный курорт европейского уровня, чистейший горный воздух, вода, вкусная еда, развлечения от конных прогулок до полетов на параплане!

Что Вы будет в экскурсии:

Река Кубань, поляна Таулу, пос. Архыз, джиппинг к Софийскому леднику и Софийским водопадам, национальная кухня

Аланское городище с древними христианскими храмами IX-X века, Лик Христа

возможность остаться с ночевкой: от палатки до 5*отелей.

Для желающих остаться на ночь предлагаем экскурсию ⛳ по звездному небу Архыза от профессионального астронома, сотрудника астрофизической обсерватории.