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Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Кавказских Минеральных Вод
В рамках этой индивидуальной экскурсии 🧭 вы увидите Куртатинское ущелье, Дзивгисскую крепость, посёлок Верхний Фиагдон, сторожевые башни Аланов, некрополь Даргавс, ледник Колка и Кармадонское ущелье — место гибели съёмочной группы Сергея Бодрова.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгисская крепость
  • пос. В. Фиагдон
  • сторожевые башни Аланов
  • некрополь Даргавс
  • ледник Колка
  • Кармадонское ущелье
Одно из красивейших ущелий Северной ОсетииКуртатинское ущелье протяженностью около 50 км, живописное, прохладное и тенистое ущелье, на берегу реки Фиагдон. В ущелье находится много излюбленных туристами интересных мест: водопад с чистейшей водой, огромный утёс над рекой, изображение профиля Сталина на отвесной скале над рекой и многие другие, а какие там пейзажи! Город 🏙️ Мертвых — Даргавс, наследие потомковПервые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Это поистине мистическое место. Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Для горной местности здесь большое количество ровных пространств, что редкость. Считается, что здесь особая геомагнитная зона. Очень интересна архитектурное решение построек: каждый склеп в виде башен со сквозными отверстиями, через которые проникает ветер, что способствует быстрому мумифицированию тел умерших и стоят они в центре геомагнитной сетки. Кармадонское ущелье — украшение краяКармадонское ущелье иногда называют Геналдонским, по имени реки, протекающей по нему. Расположено оно на высоте от 1200 до 750 метров над уровнем море 🌊. В верхней части каньона находится ледник Колка. Левый склон Кармадонского ущелья в Северной Осетии представляет собой осыпь. Ледник Колка, печально известный многим из-за гибели съёмочной группы, в том числе знаменитого «Брата», актёра и режиссера Сергея Бодрова. В ущелье находится несколько целебных минеральных источников. Кроме этого оно необычайно живописно, не зря кинематографисты выбирали его для съёмок. Возьмите с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовую кофту, мембранную куртку, шапку, перчатку, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистую одежду, треккинговые ботинки, тёмные очки;
  • Паспорт;
  • Крем от солнечного загара, индивидуальные лекарственные препараты.
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида-водителя на всем маршруте.
Что не входит
  • Билет до Кавказских Минеральных Вод
  • Питание (кафе с кавказской кухней по дороге)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Вход в некрополь (100 р).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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