Одно из красивейших ущелий Северной ОсетииКуртатинское ущелье протяженностью около 50 км, живописное, прохладное и тенистое ущелье, на берегу реки Фиагдон. В ущелье находится много излюбленных туристами интересных мест: водопад с чистейшей водой, огромный утёс над рекой, изображение профиля Сталина на отвесной скале над рекой и многие другие, а какие там пейзажи! Город 🏙️ Мертвых — Даргавс, наследие потомковПервые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Это поистине мистическое место. Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Для горной местности здесь большое количество ровных пространств, что редкость. Считается, что здесь особая геомагнитная зона. Очень интересна архитектурное решение построек: каждый склеп в виде башен со сквозными отверстиями, через которые проникает ветер, что способствует быстрому мумифицированию тел умерших и стоят они в центре геомагнитной сетки. Кармадонское ущелье — украшение краяКармадонское ущелье иногда называют Геналдонским, по имени реки, протекающей по нему. Расположено оно на высоте от 1200 до 750 метров над уровнем море 🌊. В верхней части каньона находится ледник Колка. Левый склон Кармадонского ущелья в Северной Осетии представляет собой осыпь. Ледник Колка, печально известный многим из-за гибели съёмочной группы, в том числе знаменитого «Брата», актёра и режиссера Сергея Бодрова. В ущелье находится несколько целебных минеральных источников. Кроме этого оно необычайно живописно, не зря кинематографисты выбирали его для съёмок. Возьмите с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовую кофту, мембранную куртку, шапку, перчатку, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистую одежду, треккинговые ботинки, тёмные очки;

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