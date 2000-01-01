Самое тёплое озеро Тебердинского заповедникаОзеро Кара-Кёль в Теберде наполняется бьющими из земли ключами и подпитывается чистейшей водой от тающих на горных вершинах снегов. Солнце ☀️ не пробивается сквозь сосны, и густые кроны лиственных деревьев и, тем не менее, температура воды в озере летом достигает +20 °C и оно является самым теплым на территории Тебердинского заповедника. «Серебряная» рекаРека Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Её воды берут своё начало высоко в горах ⛰️, на леднике, где практически нет людей, отсюда и чистота. А целебными воды делают серебряные залежи через которые проходит вода. Канатная дорогаКанатка на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета. Домбайская поляна — соединение трех ущелий: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген Над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь сразу восемь снежных вершин. Инэ, Домбай Ульген, Софриджу, Семенов-Баши и другие. Здесь особенно прекрасно летом и осенью — внизу буковые леса, а рядом реликтовые пихтовые и еловые леса, альпийские луга и водопады. Но особенно популярна Домбайская поляна зимой, когда здесь работает горнолыжный комплекс. Тебердинский заповедникНа его территории обитает 46 видов млекопитающих, представленных как обычными видами таежной фауны, так и эндемиками, живущими только на Кавказе. Неотъемлемой частью высокогорного ландшафта в районе Тебердинского заповедника являются ледники. Сам район, занимаемый заповедником, представляет собой типичную горную местность с диапазоном высот от 1260 до 4047 метров над уровнем моря 🌊. Около 85% территории находится на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. По его территории протекает 30 рек. Возьмите с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовую кофту, мембранную куртку, шапку, перчатку, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистую одежду, треккинговые ботинки, тёмные очки;

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