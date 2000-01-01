  1. Россия
  2. Экскурсии

Домбай, Карачаево-Черкесская Республика

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Кавказских Минеральных Вод
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз озёрами, водопадами, разнообразной фауной, чистейшим горным ⛰️ воздухом.

Вы посетите и увидите: Карачаевск, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, канатную дорогу на гору Мусса-Ачитара.

Домбайскую поляну, Тебердинский заповедник, кроме того вас ждёт джиппинг к Джамагатским нарзанам.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика

Что вы увидите

  • Карачаевск
  • озеро Кара-Кель
  • река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Домбайская поляна
  • Тебердинский заповедник
  • Джамагатские нарзаны, водопады
Самое тёплое озеро Тебердинского заповедникаОзеро Кара-Кёль в Теберде наполняется бьющими из земли ключами и подпитывается чистейшей водой от тающих на горных вершинах снегов. Солнце ☀️ не пробивается сквозь сосны, и густые кроны лиственных деревьев и, тем не менее, температура воды в озере летом достигает +20 °C и оно является самым теплым на территории Тебердинского заповедника. «Серебряная» рекаРека Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Её воды берут своё начало высоко в горах ⛰️, на леднике, где практически нет людей, отсюда и чистота. А целебными воды делают серебряные залежи через которые проходит вода. Канатная дорогаКанатка на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета. Домбайская поляна — соединение трех ущелий: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген Над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь сразу восемь снежных вершин. Инэ, Домбай Ульген, Софриджу, Семенов-Баши и другие. Здесь особенно прекрасно летом и осенью — внизу буковые леса, а рядом реликтовые пихтовые и еловые леса, альпийские луга и водопады. Но особенно популярна Домбайская поляна зимой, когда здесь работает горнолыжный комплекс. Тебердинский заповедникНа его территории обитает 46 видов млекопитающих, представленных как обычными видами таежной фауны, так и эндемиками, живущими только на Кавказе. Неотъемлемой частью высокогорного ландшафта в районе Тебердинского заповедника являются ледники. Сам район, занимаемый заповедником, представляет собой типичную горную местность с диапазоном высот от 1260 до 4047 метров над уровнем моря 🌊. Около 85% территории находится на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. По его территории протекает 30 рек. Возьмите с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовую кофту, мембранную куртку, шапку, перчатку, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистую одежду, треккинговые ботинки, тёмные очки;
  • Паспорт;
  • Крем от солнечного загара, индивидуальные лекарственные препараты.
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте.
Что не входит
  • Билет до Кавказских Минеральных Вод
  • Питание (кафе с кавказской кухней по дороге)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300р)
  • Билет в вольерный комплекс (450 р)
  • Эко сбор при въезде к Джамагатским нарзанам (350 р).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Домбай, Карачаево-Черкесская Республика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
M&M's T.
M&M's T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

M&M's T. проводит ещё 3 экскурсии

Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
3 000
10 часов
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
3 000
12 часов
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания
2 800
12 часов
Даргавс, Республика Северная Осетия и Алания