Сокровище КБР, жемчужина Кавказских гор ⛰️ — ЧегемЧегемское ущелье — изюминка и тайна Кабардино-Балкарии. Нам предстоит посетить множество интересных мест и природных красот, среди них: Чегемские водопады и Парадром Чегем, Село Эль-Тюбю и Некрополь, Мемориальная тропа «Книга в камне» и Водопад Абай Су. Конечно, село Булунгу, где мы отобедаем лучшими балкарскими хычинами и на десерт 🍪 — чудесное озеро Гижгит!Приключения в туреТреккинг к водопаду, посещение древних селений, некрополя, парадрома и высокогорного озера. Дополнительно, по желанию: полёт на параплане в тандеме, купание в термальном источнике Аушигер. Что взять с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, треккинговые ботинки, тёмные очки;

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