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Интенсив-тур в Чегемское ущелье

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Кавказских Минеральных Вод
Интенсив-тур — это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день!
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Интенсив-тур в Чегемское ущелье
Интенсив-тур в Чегемское ущелье

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Парадром Чегем
  • Село Эль-Тюбю
  • Некрополь
  • Мемориальная тропа "Книга в камне"
  • Водопад Абай Су
  • Село Булунгу
  • озеро Гижгит
Сокровище КБР, жемчужина Кавказских гор ⛰️ — ЧегемЧегемское ущелье — изюминка и тайна Кабардино-Балкарии. Нам предстоит посетить множество интересных мест и природных красот, среди них: Чегемские водопады и Парадром Чегем, Село Эль-Тюбю и Некрополь, Мемориальная тропа «Книга в камне» и Водопад Абай Су. Конечно, село Булунгу, где мы отобедаем лучшими балкарскими хычинами и на десерт 🍪 — чудесное озеро Гижгит!Приключения в туреТреккинг к водопаду, посещение древних селений, некрополя, парадрома и высокогорного озера. Дополнительно, по желанию: полёт на параплане в тандеме, купание в термальном источнике Аушигер. Что взять с собой:• Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, треккинговые ботинки, тёмные очки;
  • Паспорт;
  • Крем от солнечного загара, индивидуальные лекарственные препараты.
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида-водителя на всём маршруте.
Что не входит
  • Билет до Кавказских Минеральных Вод
  • Питание (кафе с кавказской кухней)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Полет на параплане — 4000 руб., фото и видео в полете — 1000 руб.
  • Терм. источники Аушигер — 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, ул. Бунимовича 7
Интенсив-тур в Чегемское ущелье
Интенсив-тур в Чегемское ущелье
Интенсив-тур в Чегемское ущелье
Интенсив-тур в Чегемское ущелье

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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