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Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Кавказских Минеральных Вод
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций

Что вы увидите

  • Северный Зеленчукский храм
  • Средний Зеленчукский храм
  • Южный Зеленчукский храм
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Лик Христа
  • Архыз, Теберда, Домбай
Древние христианские храмы, Карачаево-Черкесская республика. одни из самых древнейших храмов на территории России.
IX-X век.
Северный Зеленчукский храм служил кафедральным собором Аланской епархии в X—XIII веках нашей эры;
Средний Зеленчукский храмбыл собором, обслуживающим христианское население легендарного Мааса;
Южный Зеленчукский храм - древнейшй действующий христианский храм России;
Шоанинский храмрасположен на юго-восточном отроге горы ⛰️ Шоана, на левом берегу Кубани;
Сентинский храмрасположен на отроге горного хребта на левом берегу Теберды
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
Что не входит
  • Билет до Кавказских Минеральных Вод
  • Питание (кафе с кавказской кухней по дороге)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Аланское городище с древними христианскими храмами IX-X века (150 р -вход)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций
Истоки православия на Кавказе, религия древних цивилизаций

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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