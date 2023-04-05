Джилы-Су — это место силы в северной части Приэльбрусья, нетронутое цивилизацией. Люди приезжают сюда отдохнуть, сделать уникальные фотографии и зарядиться энергией на год вперед.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус
- Дегустация нарзанов в долине Нарзанов (около 10 видов)
- Посещение долины Замков в ущелье Кала-Кулак
- Экскурсия по природному урочищу Джилы-Су
- Дегустация нарзанов в урочище Джилы-Су
- Водопад Султан
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Кызылкол-Су
- Купание в природном источнике нарзанных вод (зависит от сезона), оговаривается с гидом накануне поездки
- Смотровая площадка «Аватары»
- Подъем на Кавказскую пирамиду Тузлук к Храму солнца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Место силы с добрыми намерениями:
- смотровая площадка на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус;
- дегустация нарзанов в долине Нарзанов (около 10 видов);
- посещение долины Замков в ущелье Кала-Кулак;
- экскурсия по природному урочищу Джилы-Су;
- дегустация нарзанов в урочище Джилы-Су;
- водопады Султан, Каракая-Су и Кызылкол-Су;
- купание в природном источнике нарзанных вод (зависит от сезона), оговаривается с гидом накануне поездки;
- смотровая площадка «Аватары», много другое.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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