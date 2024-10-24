Автобусные – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные» в Казани, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Казани - в Йошкар-Олу
На автобусе
11 часов
Групповая
Из Казани - в Йошкар-Олу
Увидеть главные места столицы Марий-Эл
Начало: На улице Баумана
Расписание: в четверг в 09:00
24 окт в 09:00
31 окт в 09:00
2 900 за человека
Вечерняя экскурсия по Казани
На автобусе
2 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Казани
Увидеть главные городские места в новом ракурсе
Начало: В районе улицы Баумана
Расписание: ежедневно в 18:45 и 19:30
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1 100 за человека
Из Казани - в великий Болгар
На автобусе
11 часов
Групповая
Из Казани - в великий Болгар
Посетить столицу средневековой Волжской Булгарии и увидеть самый большой Коран в мире
Начало: На улице Баумана
Расписание: в понедельник в 09:00
21 окт в 09:00
28 окт в 09:00
3 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Казани - в Йошкар-Олу
  2. Вечерняя экскурсия по Казани
  3. Из Казани - в великий Болгар
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Казанский кремль
  2. Самое главное
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Автобусные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 3 000.
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