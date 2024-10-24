Найдено 3 экскурсии в категории « Автобусные » в Казани, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 11 часов Групповая Из Казани - в Йошкар-Олу Увидеть главные места столицы Марий-Эл Начало: На улице Баумана Расписание: в четверг в 09:00 2 900 ₽ за человека На автобусе 2 часа Групповая Вечерняя экскурсия по Казани Увидеть главные городские места в новом ракурсе Начало: В районе улицы Баумана Расписание: ежедневно в 18:45 и 19:30 1 100 ₽ за человека На автобусе 11 часов Групповая Из Казани - в великий Болгар Посетить столицу средневековой Волжской Булгарии и увидеть самый большой Коран в мире Начало: На улице Баумана Расписание: в понедельник в 09:00 3 000 ₽ за человека Другие экскурсии Казани

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Автобусные»

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