11 часов
Групповая
Из Казани - в Йошкар-Олу
Увидеть главные места столицы Марий-Эл
Начало: На улице Баумана
Расписание: в четверг в 09:00
24 окт в 09:00
31 окт в 09:00
2 900₽ за человека
2 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Казани
Увидеть главные городские места в новом ракурсе
Начало: В районе улицы Баумана
Расписание: ежедневно в 18:45 и 19:30
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1 100₽ за человека
11 часов
Групповая
Из Казани - в великий Болгар
Посетить столицу средневековой Волжской Булгарии и увидеть самый большой Коран в мире
Начало: На улице Баумана
Расписание: в понедельник в 09:00
21 окт в 09:00
28 окт в 09:00
3 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Автобусные»
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