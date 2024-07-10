Что ещё посмотреть – экскурсии в Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В поисках Бога: прогулка по Казани
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Пешая
Полеты на самолетах
1 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
25 авг в 11:00
31 авг в 11:00
900 за человека
По Казани - со спортивным комментатором
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
11 500 за всё до 6 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
3 900 за человека
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
16 авг в 10:00
700 за человека
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
На машине
скидка
10%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
Для гурманов и охотников за настоящей национальной кухней
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
95008 550 за всё до 4 чел.
Сап-утро на Казанке
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
2 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июля 2024
    Соцгород: сталинский ампир и самолёты
    Добрый день! Эта экскурсия была невероятным путешествием через историю и культуру! Наш гид был просто удивительным - знала каждую деталь
    читать дальше

    истории, умело передавала страсть к месту, которые мы посещали, и делала каждую минуту увлекательной. Мы узнали так много нового и увидели потрясающие достопримечательности, которые оставили незабываемые впечатления. Организация экскурсии была безупречной, а маршрут - увлекательным. Это был день, который я никогда не забуду. Спасибо за такой незабываемый опыт!

  • А
    Анна
    14 марта 2024
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Прекрасная экскурсия, очень душевная …
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. В поисках Бога: прогулка по Казани
  2. Соцгород: сталинский ампир и самолёты
  3. По Казани - со спортивным комментатором
  4. Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
  5. Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 700 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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