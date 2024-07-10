3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
25 авг в 11:00
31 авг в 11:00
900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
3 900₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
16 авг в 10:00
700₽ за человека
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
Для гурманов и охотников за настоящей национальной кухней
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
2 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 июля 2024Добрый день! Эта экскурсия была невероятным путешествием через историю и культуру! Наш гид был просто удивительным - знала каждую деталь
- ААнна14 марта 2024Прекрасная экскурсия, очень душевная …
- ООльга20 августа 2023Спасибо за прекрасную экскурсию!
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