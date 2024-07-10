Экскурсии для пенсионеров

Найдено 10 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
На теплоходе
25 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
3 200 за человека
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Пешая
Полеты на самолетах
1 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
25 авг в 11:00
31 авг в 11:00
900 за человека
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
На автобусе
41 отзыв
2 часа
Групповая
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
6 авг в 21:00
1 099 за человека
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
3 900 за человека
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
16 авг в 10:00
700 за человека
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2 667 за человека
Казанская падающая башня
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Казанская падающая башня
Прогуляться по кремлю, зайти в святые места и узнать, а не упадёт ли в конце концов башня
Начало: У Казанского кремля
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
900720 за человека
Сап-утро на Казанке
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
2 950 за человека
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
Покататься на сапах неподалёку от Казани в комфортной мини-группе
Начало: У озера Моховое
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
2 667 за человека
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Провести волшебные утренние часы на озёрах, окружённых исполинскими соснами
Начало: На озере Лебяжье
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
7 авг в 03:30
9 авг в 03:30
2 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июля 2024
    Соцгород: сталинский ампир и самолёты
    Добрый день! Эта экскурсия была невероятным путешествием через историю и культуру! Наш гид был просто удивительным - знала каждую деталь
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    истории, умело передавала страсть к месту, которые мы посещали, и делала каждую минуту увлекательной. Мы узнали так много нового и увидели потрясающие достопримечательности, которые оставили незабываемые впечатления. Организация экскурсии была безупречной, а маршрут - увлекательным. Это был день, который я никогда не забуду. Спасибо за такой незабываемый опыт!

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Понравилось!
  • К
    Кристина
    7 октября 2023
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,
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    рассказывал так, как рассказывала бы я своим приехавшим родственникам))) но опять же, мужу это наоборот понравилось 😊 автобус удобный, жаль не было аудиогида…

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
  2. Соцгород: сталинский ампир и самолёты
  3. Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
  4. Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
  5. Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 700 до 3 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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