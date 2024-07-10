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истории, умело передавала страсть к месту, которые мы посещали, и делала каждую минуту увлекательной. Мы узнали так много нового и увидели потрясающие достопримечательности, которые оставили незабываемые впечатления. Организация экскурсии была безупречной, а маршрут - увлекательным. Это был день, который я никогда не забуду. Спасибо за такой незабываемый опыт!