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неспешную прогулку по улицам города! На неё нужно минут 40 хотя бы. Никакой проблемы начать экскурсию раньше или закончить позже не существует. Есть города, где однодневные экскурсии начинаются в 6 утра: автобусы полные. Туристы умеют рано вставать и поздно ложиться. Художественный салон - это, конечно, хорошо, но только благодаря тому, что я его не посетила, мне удалось прогуляться по красивейшей Казанской улице и прочувствовать город! Так что тем, кому интересна Елабуга, советую вместо художественного салона посетить все же историческую часть города. И добавляю фотографии того, что туристы НЕ увидят во время экскурсии.