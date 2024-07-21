Однодневные – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Казани, цены от 2 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Побывать у весёлого Дамира Абы и козы Машки, а потом погрузиться в 500-летнюю историю Свияжска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
На автобусе
319 отзывов
8 часов
Групповая
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
На автобусе
На микроавтобусе
2 отзыва
10 часов
Групповая
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
Прикоснуться к истории мощного средневекового государства и увидеть крупнейший в мире печатный Коран
Начало: В районе гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000 за человека
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
На автобусе
34 отзыва
11 часов
Групповая
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
3 960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зульфира
    21 июля 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Очень понравилось,и организация,и экскурсовод. Все на высшем уровне.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
    читать дальше

    неспешную прогулку по улицам города! На неё нужно минут 40 хотя бы. Никакой проблемы начать экскурсию раньше или закончить позже не существует. Есть города, где однодневные экскурсии начинаются в 6 утра: автобусы полные. Туристы умеют рано вставать и поздно ложиться. Художественный салон - это, конечно, хорошо, но только благодаря тому, что я его не посетила, мне удалось прогуляться по красивейшей Казанской улице и прочувствовать город! Так что тем, кому интересна Елабуга, советую вместо художественного салона посетить все же историческую часть города. И добавляю фотографии того, что туристы НЕ увидят во время экскурсии.

    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
  2. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  3. Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
  4. Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 400 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Однодневные», 358 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам