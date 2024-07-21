6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Побывать у весёлого Дамира Абы и козы Машки, а потом погрузиться в 500-летнюю историю Свияжска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Групповая
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
10 часов
Групповая
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
Прикоснуться к истории мощного средневекового государства и увидеть крупнейший в мире печатный Коран
Начало: В районе гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3 000₽ за человека
11 часов
Групповая
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
3 960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗульфира21 июля 2024Очень понравилось,и организация,и экскурсовод. Все на высшем уровне.
- ООльга20 мая 2024Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Однодневные»
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