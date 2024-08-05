5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Групповая
до 25 чел.
Камское устье - место слияния Волги и Камы
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
8 авг в 09:30
11 авг в 09:30
3 700₽ за человека
4 часа
Групповая
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
1 500₽ за человека
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