45 минут
Водная прогулка
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 900₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе по Волге с живой музыкой
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Завтра в 20:30
6 авг в 20:30
1 700₽ за человека
4 часа
Групповая
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 июля 2024Красиво очень стоит посетить музыка хорошая спокойная настоящие 2 часа отдыха
- ААлексей27 июля 2024Всё понравилось.
- ММихаил27 июля 2024Всё прошло на отлично)Обязательно посещу ещё раз когда окажусь рядом)
- ММария26 июля 2024Благоприятная обстановка! Спасибо экскурсоводу, рассказала все самое главное!
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