Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Казани, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
На теплоходе
510 отзывов
45 минут
Водная прогулка
Лучший выбор
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 900 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе по Волге с живой музыкой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
55 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе по Волге с живой музыкой
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Завтра в 20:30
6 авг в 20:30
1 700 за человека
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
На автобусе
23 отзыва
4 часа
Групповая
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
  2. Вечерняя прогулка на теплоходе по Волге с живой музыкой
  3. Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 1 700. Туристы уже оставили гидам 588 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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