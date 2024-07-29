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интерактивном ключе познакомить их с историей города. Мы были ограничены во времени, так как в этот же день уезжали, при этом мы заранее поставили об этом в известность организаторов экскурсии. Группа была большая (около 16 человек), но так как были ограничены во времени и нам не смогли предложить 2 экскурсоводов на это время (хотя при такой численности должно быть именно 2 экскурсовода), мы согласились на экскурсию с 1 экскурсоводом, обратив внимания на ограничения по времени. При этом взяли полную стоимость за каждого участника экскурсии (не смотря на то, что экскурсовод был один). НО огромный минус ставим за организацию экскурсии. Экскурсовод опаздывала (каждый раз нам говорили «буквально 5 минут и начинаем, потом мы опять ждали 5 минут и так по кругу…), в итоге были вынуждены согласиться на начало экскурсии сотрудником, занимающимся организацией мероприятия (но не экскурсовод), экскурсовод появилась на экскурсии более чем через 30 минут. С учетом немаленькой стоимости (более 15 тысяч на группу) и заблаговременном оповещении о начале экскурсии и ограничении во времени считаем это недопустимым. По содержанию экскурсии сложно давать комментарии, так как все «смазалось» волнениями о задержке и переживаниями опоздать на поезд, но в целом детям помладше понравилось, дети постарше были более сдержаны.