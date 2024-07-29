3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
3 200₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
25 авг в 11:00
31 авг в 11:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
6 авг в 21:00
1 099₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
3 900₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
16 авг в 10:00
700₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2 667₽ за человека
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
Для гурманов и охотников за настоящей национальной кухней
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Казанская падающая башня
Прогуляться по кремлю, зайти в святые места и узнать, а не упадёт ли в конце концов башня
Начало: У Казанского кремля
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
900720₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
2 950₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
Покататься на сапах неподалёку от Казани в комфортной мини-группе
Начало: У озера Моховое
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
2 667₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Провести волшебные утренние часы на озёрах, окружённых исполинскими соснами
Начало: На озере Лебяжье
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
7 авг в 03:30
9 авг в 03:30
2 667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна29 июля 2024Прекрасный квест, интересно было и детям, и взрослым!
- ЕЕлена19 июля 2024Перед заказом экскурсии, почитала отзывы на сайте об этой экскурсии. Искала экскурсию для семьи. Почти все написали, что подходит для
- ККонстантин6 июня 2024Понравилось!
- ИИгорь7 мая 2024Заказывали экскурсию для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ребята были на фестивале в Казани, но хотелось в
- ААнна14 марта 2024Прекрасная экскурсия, очень душевная …
- ККристина7 октября 2023Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,
- ООльга7 сентября 2023Все понравилось
- ООльга20 августа 2023Спасибо за прекрасную экскурсию!
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