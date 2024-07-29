Все – экскурсии в Казани

Найдено 14 экскурсий в категории «Все» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В поисках Бога: прогулка по Казани
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Пешая
53 отзыва
2 часа
Квест
до 10 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
На теплоходе
25 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
3 200 за человека
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Пешая
Полеты на самолетах
1 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Начало: У парка «Крылья Советов»
25 авг в 11:00
31 авг в 11:00
900 за человека
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
На автобусе
41 отзыв
2 часа
Групповая
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
6 авг в 21:00
1 099 за человека
По Казани - со спортивным комментатором
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
11 500 за всё до 6 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
3 900 за человека
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
16 авг в 10:00
700 за человека
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2 667 за человека
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
На машине
скидка
10%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная Казань: гастрономическая экскурсия с дегустациями
Для гурманов и охотников за настоящей национальной кухней
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
95008 550 за всё до 4 чел.
Казанская падающая башня
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Казанская падающая башня
Прогуляться по кремлю, зайти в святые места и узнать, а не упадёт ли в конце концов башня
Начало: У Казанского кремля
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
900720 за человека
Сап-утро на Казанке
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-утро на Казанке
Проплыть по реке на сапбордах мимо моста Миллениум, кремля и Чаши
Начало: Под мостом Миллениум
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
2 950 за человека
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
Покататься на сапах неподалёку от Казани в комфортной мини-группе
Начало: У озера Моховое
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
2 667 за человека
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Провести волшебные утренние часы на озёрах, окружённых исполинскими соснами
Начало: На озере Лебяжье
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
7 авг в 03:30
9 авг в 03:30
2 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    29 июля 2024
    Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
    Прекрасный квест, интересно было и детям, и взрослым!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
    Перед заказом экскурсии, почитала отзывы на сайте об этой экскурсии. Искала экскурсию для семьи. Почти все написали, что подходит для
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    детей. И это абсолютно верно! Даже моих "гаджет зависимых" детей (10 и 14 лет) очень заинтересовала экскурсия. Я не ожидала, что дети будут внимательно слушать гида на очень шумной, музыкальной улице и выполнять дружно задания!!! Но и взрослых гид Айгуль заинтересовала рассказом о достопримечательностях и информацией не только про казанский Арбат. Спасибо большое Айгуль и ее помощникам))))!!!! Отличный приз в конце квеста! ❤️Выбирайте эту экскурсию семьи с детьми получите много положительных эмоций! Думаю небольшой группе с детьми и взрослым тоже будет интересно! В отличие от стандартных обзорных экскурсии ("посмотрите на право, посмотрите на лево") в формате квеста больше запоминается информация. Спасибо tipster!!!

    Перед заказом экскурсии, почитала отзывы на сайте об этой экскурсии. Искала экскурсию для семьи. Почти все
  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Понравилось!
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
    Заказывали экскурсию для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ребята были на фестивале в Казани, но хотелось в
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    интерактивном ключе познакомить их с историей города. Мы были ограничены во времени, так как в этот же день уезжали, при этом мы заранее поставили об этом в известность организаторов экскурсии. Группа была большая (около 16 человек), но так как были ограничены во времени и нам не смогли предложить 2 экскурсоводов на это время (хотя при такой численности должно быть именно 2 экскурсовода), мы согласились на экскурсию с 1 экскурсоводом, обратив внимания на ограничения по времени. При этом взяли полную стоимость за каждого участника экскурсии (не смотря на то, что экскурсовод был один). НО огромный минус ставим за организацию экскурсии. Экскурсовод опаздывала (каждый раз нам говорили «буквально 5 минут и начинаем, потом мы опять ждали 5 минут и так по кругу…), в итоге были вынуждены согласиться на начало экскурсии сотрудником, занимающимся организацией мероприятия (но не экскурсовод), экскурсовод появилась на экскурсии более чем через 30 минут. С учетом немаленькой стоимости (более 15 тысяч на группу) и заблаговременном оповещении о начале экскурсии и ограничении во времени считаем это недопустимым. По содержанию экскурсии сложно давать комментарии, так как все «смазалось» волнениями о задержке и переживаниями опоздать на поезд, но в целом детям помладше понравилось, дети постарше были более сдержаны.

  • А
    Анна
    14 марта 2024
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Прекрасная экскурсия, очень душевная …
  • К
    Кристина
    7 октября 2023
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,
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    рассказывал так, как рассказывала бы я своим приехавшим родственникам))) но опять же, мужу это наоборот понравилось 😊 автобус удобный, жаль не было аудиогида…

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Все»

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Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
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