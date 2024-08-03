За городом и природа – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Казани, цены от 2 160 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
На автобусе
скидка
10%
171 отзыв
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
24002 160 за человека
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
На машине
114 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
7 авг в 12:00
12 авг в 12:30
6 700 за всё до 4 чел.
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Если вы любите посещать священные места и храмы,то данная экскурсия для вас Автобус был великолепный,просторный,выдвижная ступенька для ног,дорога не показалось какой-то напряженной.
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    Наушники для экскурсии выдавались двух видов,чему была непременно рада,т. к. вакуумные мне не подходят🤪 Экскурсовод-прекрасный,улыбчивая женщина,рассказывает всё подробно и интересноЖаль,что приходится свободное время контролировать,но это и понятно,всё по времени. Поэтому в этом не вижу никакой проблемы. Организация экскурсии-замечательное. Советую данную организацию. Сам Свияжск,к сожалению,не произвёл большого впечатления,но это чисто моё восприятие. Сами священнве места и храмы-головокружительные

  • Р
    Рустем
    3 августа 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Хороший гид, доступно и красиво преподносит материал. Комфортабельный автобус и профессиональный водитель. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Все прошло организованно, без напрягов

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
  2. Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
  3. Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 2 160 до 6 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 285 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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