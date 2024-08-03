скидка
10%
8 часов
Групповая
Лучший выборКазань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
24002 160₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
7 авг в 12:00
12 авг в 12:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
2 667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 августа 2024Если вы любите посещать священные места и храмы,то данная экскурсия для вас Автобус был великолепный,просторный,выдвижная ступенька для ног,дорога не показалось какой-то напряженной.
- РРустем3 августа 2024Хороший гид, доступно и красиво преподносит материал. Комфортабельный автобус и профессиональный водитель. Рекомендую.
- ООльга31 июля 2024Все прошло организованно, без напрягов
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «За городом и природа»
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