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Наушники для экскурсии выдавались двух видов,чему была непременно рада,т. к. вакуумные мне не подходят🤪 Экскурсовод-прекрасный,улыбчивая женщина,рассказывает всё подробно и интересноЖаль,что приходится свободное время контролировать,но это и понятно,всё по времени. Поэтому в этом не вижу никакой проблемы. Организация экскурсии-замечательное. Советую данную организацию. Сам Свияжск,к сожалению,не произвёл большого впечатления,но это чисто моё восприятие. Сами священнве места и храмы-головокружительные