1000-летняя история книги в казанском крае

Проследить татарский путь просвещения: от первых рукописей до крупнейшей публичной библиотеки

Индивидуально
для 4 чел.
Путешествие начнется со Старо-Татарской слободы, где мы поговорим о Казанском ханстве, возникновении письменности и первых книгах Средних веков.

Возле одного из первых ВУЗов России вы услышите о востоковедах, знаковой типографии и первом напечатанном мусульманами Коране.

А после отправимся по двумя адресам, связанным с прошлым и настоящим главного книгохранилища республики.
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
1000-летняя история книги в казанском крае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Татары и просвещение

Гуляя по самому аутентичному кварталу города, Старо-Татарской слободе, вы познакомитесь с историей казанских татар и узнаете, как развивалась национальная письменность — «восточная латынь». Предметом нашего разговора станет более чем 1000-летний путь татарской рукописной книги и самого народа, всегда стремившегося строить мечети, открывать школы-медресе, библиотеки, воплощать в жизнь просвещение и книжное дело.

Легендарный КФУ — один из первых университетов России
Далее отправимся к Казанскому федеральному университету, где в 19 веке работало немало ученых-востоковедов, благодаря которым типография учебного заведения стала одним из крупнейших полиграфических предприятий России. Там же вы узнаете, где, когда и при каких обстоятельствах был напечатан первый Коран, подготовленный мусульманами. А также познакомитесь с историей университета, при котором в Казани создали впечатляющие учебные библиотеки. Поговорим и о Н. И. Лобачевском, сыгравшем в этом немаловажную роль.

История Национальной библиотеки

Неподалеку от университета вы увидите роскошный особняк Зинаиды Ушковой, где в 1919 году разместилась Национальная библиотека, формирование которой началось задолго до этого времени. А после осмотра особняка отправитесь в «интеллектуально-культурное пространство», расположенное на берегу Казанки. Туда из тесных исторических помещений в 2020 переехало главное книгохранилище республики.

В завершение можно будет пройти на смотровую площадку рядом с библиотекой и полюбоваться видом, открывающимся на правый берег Казанки и Кремлёвскую набережную.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость для группы до 4-х человек, если вас будет больше — понадобится аренда другого транспорта с доплатой
  • Можно присоединиться к экскурсиям внутри Национальной библиотеки и особняка Зинаиды Ушковой — 300 руб. /взрослого и 150 руб. /школьника. Бронировать нужно заранее, места ограничены. Без экскурсий рассказ о библиотеки — в холле заведения, об особняке — снаружи.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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