Что вас ожидает

Татары и просвещение

Гуляя по самому аутентичному кварталу города, Старо-Татарской слободе, вы познакомитесь с историей казанских татар и узнаете, как развивалась национальная письменность — «восточная латынь». Предметом нашего разговора станет более чем 1000-летний путь татарской рукописной книги и самого народа, всегда стремившегося строить мечети, открывать школы-медресе, библиотеки, воплощать в жизнь просвещение и книжное дело.

Легендарный КФУ — один из первых университетов России

Далее отправимся к Казанскому федеральному университету, где в 19 веке работало немало ученых-востоковедов, благодаря которым типография учебного заведения стала одним из крупнейших полиграфических предприятий России. Там же вы узнаете, где, когда и при каких обстоятельствах был напечатан первый Коран, подготовленный мусульманами. А также познакомитесь с историей университета, при котором в Казани создали впечатляющие учебные библиотеки. Поговорим и о Н. И. Лобачевском, сыгравшем в этом немаловажную роль.

История Национальной библиотеки

Неподалеку от университета вы увидите роскошный особняк Зинаиды Ушковой, где в 1919 году разместилась Национальная библиотека, формирование которой началось задолго до этого времени. А после осмотра особняка отправитесь в «интеллектуально-культурное пространство», расположенное на берегу Казанки. Туда из тесных исторических помещений в 2020 переехало главное книгохранилище республики.

В завершение можно будет пройти на смотровую площадку рядом с библиотекой и полюбоваться видом, открывающимся на правый берег Казанки и Кремлёвскую набережную.

Организационные детали