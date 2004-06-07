Атмосферные фотолокации Казани

Вы посетите неприметные, но очень атмосферные места — Доходный дом имени Сурина, жилой дом от Авиаинститута. Увидите уютные дворики на Муштари, которые сохранили в себе дух времени. Узнаете, где находится настоящая Марусовка и скрываются парадные. Поднимитесь вверх по винтовой лестнице и непременно откроете для себя город 🏙️ с новой стороны!

Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам! Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Важная информация: