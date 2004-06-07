Вы посетите неприметные, но очень атмосферные места — Доходный дом имени Сурина, жилой дом от Авиаинститута. Увидите уютные дворики на Муштари, которые сохранили в себе дух времени. Узнаете, где находится настоящая Марусовка и скрываются парадные. Поднимитесь вверх по винтовой лестнице и непременно откроете для себя город 🏙️ с новой стороны!
Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам! Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Важная информация:
Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
Возьмите с собой наушники.
Что входит
Аудиогид
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники (возьмите свои).
Начало
🚩 Казань, Доходный дом имени Сурина
Место завершения
🏁 Казань, улица Кремлевская, 18 корпус 5
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.