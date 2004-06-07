Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Казани
На фотопрогулке 👣 вы побываете в неприметных, но уютных двориках на улице Горького, Муштари и Щапова.

Узнаете, где находится настоящая Марусовка и побываете в казанских парадных.

Вы не только сделаете красивые 🤩 фотографии 📸, но по-настоящему ощутите атмосферу города.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Вы не заблудитесь.

Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 499 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани

Что вы увидите

  • Доходный дом имени Сурина
  • жилой дом от Авиаинститута
  • Уютные дворики на Муштари
  • Марусовка
  • Винтовая лестница
Атмосферные фотолокации Казани
Вы посетите неприметные, но очень атмосферные места — Доходный дом имени Сурина, жилой дом от Авиаинститута. Увидите уютные дворики на Муштари, которые сохранили в себе дух времени. Узнаете, где находится настоящая Марусовка и скрываются парадные. Поднимитесь вверх по винтовой лестнице и непременно откроете для себя город 🏙️ с новой стороны!
Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам! Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудиогид
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники (возьмите свои).
Начало
🚩 Казань, Доходный дом имени Сурина
Место завершения
🏁 Казань, улица Кремлевская, 18 корпус 5
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

WeGoTrip проводит ещё 2 экскурсии

Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
890
3 часа
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
990
2 часа
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Казанский Кремль вдоль и поперек
2 600
2 часа
Казанский Кремль вдоль и поперек
58 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
Кто такие татары
2 600
2 часа
Кто такие татары
144 отзыва
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
скидка10%
5300
4 770
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
26 отзывов
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Вечерняя Казань вчера и сегодня
скидка10%
3611
3 250
2.5 часа
Вечерняя Казань вчера и сегодня
56 отзывов
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
5 850
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
62 отзыва
Обзорная программа с посещением Казанского Кремля
Красавица Казань в вечерних огнях
От 3 250
2.5 часа
Красавица Казань в вечерних огнях
58 отзывов
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны