Что вас ожидает

Подъезды, дворы и переулки Старой Казани хранят не меньше интересного, чем привычные достопримечательности. В поисках нетуристических мест и неизведанных историй вы заглянете в атмосферные дворики на улице Горького, Муштари и Щапова. Узнаете, где находилась настоящая Марусовка, легендарный дореволюционный квартал, описанный молодым Алексеем Пешковым. А также побываете в казанских парадных.

Вы не только сделаете красивые и необычные фотографии, но и ощутите особую атмосферу города без лоска главных визитных карточек. Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам.

Маршрут

— доходный дом имени Сурина

— жилой дом от Авиаинститута

— уютные дворики на Муштари

— Марусовка и ее парадные

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

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