Подъезды, дворы и переулки Старой Казани хранят не меньше интересного, чем привычные достопримечательности. В поисках нетуристических мест и неизведанных историй вы заглянете в атмосферные дворики на улице Горького, Муштари и Щапова. Узнаете, где находилась настоящая Марусовка, легендарный дореволюционный квартал, описанный молодым Алексеем Пешковым. А также побываете в казанских парадных.
Вы не только сделаете красивые и необычные фотографии, но и ощутите особую атмосферу города без лоска главных визитных карточек. Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам.
— доходный дом имени Сурина
— жилой дом от Авиаинститута
— уютные дворики на Муштари
— Марусовка и ее парадные