Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»

Отправиться на поиски исторического наследия и фотогеничных мест в стороне от символов города

Казань полна удивительных мест, которые находятся не только на ее главных улицах, и центр — это не только Кул Шариф, кремль и башня Сююмбике.

Вы откроете уютные дворики, рассмотрите старинные подъезды, познакомитесь с интересными доходными домами и узнаете историю «странной веселой трущобы» Горького — и все это с помощью приложения, установленного на ваш смартфон.
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»
Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»

Что вас ожидает

Подъезды, дворы и переулки Старой Казани хранят не меньше интересного, чем привычные достопримечательности. В поисках нетуристических мест и неизведанных историй вы заглянете в атмосферные дворики на улице Горького, Муштари и Щапова. Узнаете, где находилась настоящая Марусовка, легендарный дореволюционный квартал, описанный молодым Алексеем Пешковым. А также побываете в казанских парадных.

Вы не только сделаете красивые и необычные фотографии, но и ощутите особую атмосферу города без лоска главных визитных карточек. Возьмите с собой заряженный телефон, фотоаппарат или даже простую мыльницу. И вперед, навстречу новым сюжетам.

Маршрут

— доходный дом имени Сурина
— жилой дом от Авиаинститута
— уютные дворики на Муштари
— Марусовка и ее парадные

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около доходного дома имени Сурина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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