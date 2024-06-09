Казань — уникальный город. Здесь органично соединяются русская и татарская культуры, а также две религии — православие и ислам. На экскурсии я расскажу вам главное о Казани, начиная от основания и до современности.
Проведу по легендарному кремлю, покажу образцы деревянного зодчества в Суконной слободе, уютную татарскую деревню и многое другое.
Проведу по легендарному кремлю, покажу образцы деревянного зодчества в Суконной слободе, уютную татарскую деревню и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Казанский кремль.
- Площадь 1 Мая.
- Улицу Кремлёвскую.
- Казанский университет.
- Старо-Татарскую слободу.
- Театр им. Г. Камала.
- Суконную слободу.
- Театр кукол «Экият».
- Национальный комплекс «Туган Авылым».
- Площадь Кольца.
- Улицу Пушкина.
- Площадь Свободы.
Вы узнаете:
- Об истории и тайнах легендарного кремля.
- Пугачёвском бунте, охватившем город в 18 веке.
- Приезде в Казань императрицы Екатерины II.
- Знаменитых уроженцах города — Гаврииле Державине и Фёдоре Шаляпине.
- Студенчестве Льва Толстого и Владимира Ульянова-Ленина.
- Явлении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери.
- И о многом другом.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Kia Rio.
- Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля — 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Я являюсь профессиональным экскурсоводом, историком и научным сотрудником самого главного музея Республики Татарстан, аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю также с вип-гостями и вип-группами. Я расскажу всё о Казани, Татарстане и татарском народе.Задать вопрос
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