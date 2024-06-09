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Казань — уникальный город. Здесь органично соединяются русская и татарская культуры, а также две религии — православие и ислам. На экскурсии я расскажу вам главное о Казани, начиная от основания и до современности.



Проведу по легендарному кремлю, покажу образцы деревянного зодчества в Суконной слободе, уютную татарскую деревню и многое другое.