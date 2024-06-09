Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»

Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Казань — уникальный город. Здесь органично соединяются русская и татарская культуры, а также две религии — православие и ислам. На экскурсии я расскажу вам главное о Казани, начиная от основания и до современности.

Проведу по легендарному кремлю, покажу образцы деревянного зодчества в Суконной слободе, уютную татарскую деревню и многое другое.
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Казанский кремль.
  • Площадь 1 Мая.
  • Улицу Кремлёвскую.
  • Казанский университет.
  • Старо-Татарскую слободу.
  • Театр им. Г. Камала.
  • Суконную слободу.
  • Театр кукол «Экият».
  • Национальный комплекс «Туган Авылым».
  • Площадь Кольца.
  • Улицу Пушкина.
  • Площадь Свободы.

Вы узнаете:

  • Об истории и тайнах легендарного кремля.
  • Пугачёвском бунте, охватившем город в 18 веке.
  • Приезде в Казань императрицы Екатерины II.
  • Знаменитых уроженцах города — Гаврииле Державине и Фёдоре Шаляпине.
  • Студенчестве Льва Толстого и Владимира Ульянова-Ленина.
  • Явлении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери.
  • И о многом другом.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Kia Rio.
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля — 200 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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