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Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»

4.9
7 отзывов
Айрат Г.
Айрат Г. – Гид из Казани
Душа города живет не в ярких открыточных образах, а в полузабытых улочках и уютных кварталах, куда путешественники наведываются редко.

Следы тихой и уютной Казани вы отправитесь искать в отреставрированных особняках и покосившихся от времени домах, где ещё горит огонек тепла прежней жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»
Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»

Что вы увидите

  • Нетуристическая Казань
Авторская прогулкаЯ познакомлю вас с архитектурой XIX–XX вв. Расскажу, какие исторические детали скрывают казанские дворы; откуда возникли некоторые названия улиц; покажу то самое «дно», которое описал в пьесе Максим Горький и открою происхождение узнаваемых фразеологизмов. А ещё вы узнаете, что связывает фильм 🎥 «Полночь в Париже» с идеей этой авторской прогулки. Интересные детали из жизни казанских дворовГуляя по забытым улицам в оврагах и заглядывая в непримечательные дворы, вы узнаете об известных личностях, связанных с нашим городом. Я расскажу о казанском этапе жизни основоположника русского авангарда — Велимире Хлебникове; о доме, куда приезжал в гости Герой Советского Союза и участник спасения парохода «Челюскин» Михаил Водопьянов; где жил ещё никому не известный Владимир Ульянов со своей семьей; и в каком месте находилась легендарная Марусовка, которую описал Максим Горький в пьесе «На дне».
Сирота казанскаяВы узнаете и такие любопытные детали, как происхождение названия Кошачьего переулка и историю 📖 фразеологизма «сирота казанская», услышите об известной музе искусства, которую подарила Казань, а также увидите один из старинных фонтанов города.
Важная информация- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Вишневского, 14, Казань
Место завершения
🏁 Центр города
Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»
Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»
Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»
Авторская экскурсия «Нетуристические улицы и дворы Казани»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Айрат Г.
Айрат Г.
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7 отзывов оставили туристы

Айрат Г. проводит ещё 1 экскурсию

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