Авторская прогулкаЯ познакомлю вас с архитектурой XIX–XX вв. Расскажу, какие исторические детали скрывают казанские дворы; откуда возникли некоторые названия улиц; покажу то самое «дно», которое описал в пьесе Максим Горький и открою происхождение узнаваемых фразеологизмов. А ещё вы узнаете, что связывает фильм 🎥 «Полночь в Париже» с идеей этой авторской прогулки. Интересные детали из жизни казанских дворовГуляя по забытым улицам в оврагах и заглядывая в непримечательные дворы, вы узнаете об известных личностях, связанных с нашим городом. Я расскажу о казанском этапе жизни основоположника русского авангарда — Велимире Хлебникове; о доме, куда приезжал в гости Герой Советского Союза и участник спасения парохода «Челюскин» Михаил Водопьянов; где жил ещё никому не известный Владимир Ульянов со своей семьей; и в каком месте находилась легендарная Марусовка, которую описал Максим Горький в пьесе «На дне».

Сирота казанскаяВы узнаете и такие любопытные детали, как происхождение названия Кошачьего переулка и историю 📖 фразеологизма «сирота казанская», услышите об известной музе искусства, которую подарила Казань, а также увидите один из старинных фонтанов города.

Важная информация- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.