Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Пятничный кутеж Мы станем лучшими друзьями на этот вечер! В ходе веселой прогулки по самым интересным барам Казани, вы не только пообщаетесь с приятными людьми, но и узнаете множество необычных фактов. Какая закуска получила название «Николашка»? Чей статус был выше — парижского гарсона или русского официанта — «полового»? Что значили 50 копеек на каждом застолье и как заставить работать людей бровям?
Бары и рюмочные В непринужденной обстановке в баре с кубинскими коктейлями и музыкой или советском ресторанчике с бутербродами вы услышите истории 📖 возникновения ярких фраз и выражений, выведаете рецепты легендарных настоек и закусок. Посмеетесь над курьезными случаями, которые приключились с известными людьми во время вечеров, проводимых в любимом баре, и продегустируете вкуснейшие фирменные напитки, которые посоветует гид!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
В стоимость экскурсии 🧭 включен 1 фирменный гостевой напиток в 1 баре
На экскурсию ⛳ допускаются участники, старше 18 лет. Просьба взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Начало и место завершения
🚩 на улице Баумана
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша дружная профессиональная команда будет рада показать высший класс, ведь мы специализируемся на интересных авторских маршрутах по городу. Наши гиды — это высококлассные специалисты, с чувством юмора и знанием истории и традиций красавицы Казани!