Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Бар-хоппинг в Казани

Посетить злачные заведения третьей столицы, попробовать лучшие напитки и узнать о культуре пития

Дарья
Дарья – экскурсионное агентство из Казани
За три часа мы обойдем самые колоритные бары 🍹 Казани.

Вы совершите путешествие в прошлое и перенесетесь в советскую эпоху нашей страны, побываете в традиционной рюмочной и даже на Кубе! Услышите истории 📖 о барной культуре и местных традициях пития, а также попробуете самые вкусные коктейли и настойки.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Бар-хоппинг в Казани
Бар-хоппинг в Казани

Что вас ожидает

Пятничный кутеж
Мы станем лучшими друзьями на этот вечер! В ходе веселой прогулки по самым интересным барам Казани, вы не только пообщаетесь с приятными людьми, но и узнаете множество необычных фактов. Какая закуска получила название «Николашка»? Чей статус был выше — парижского гарсона или русского официанта — «полового»? Что значили 50 копеек на каждом застолье и как заставить работать людей бровям?

Бары и рюмочные
В непринужденной обстановке в баре с кубинскими коктейлями и музыкой или советском ресторанчике с бутербродами вы услышите истории 📖 возникновения ярких фраз и выражений, выведаете рецепты легендарных настоек и закусок. Посмеетесь над курьезными случаями, которые приключились с известными людьми во время вечеров, проводимых в любимом баре, и продегустируете вкуснейшие фирменные напитки, которые посоветует гид!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии 🧭 включен 1 фирменный гостевой напиток в 1 баре
  • На экскурсию ⛳ допускаются участники, старше 18 лет. Просьба взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Начало и место завершения
🚩 на улице Баумана
Бар-хоппинг в Казани
Бар-хоппинг в Казани
Бар-хоппинг в Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Наша дружная профессиональная команда будет рада показать высший класс, ведь мы специализируемся на интересных авторских маршрутах по городу. Наши гиды — это высококлассные специалисты, с чувством юмора и знанием истории и традиций красавицы Казани!
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