Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Пятничный кутеж

Мы станем лучшими друзьями на этот вечер! В ходе веселой прогулки по самым интересным барам Казани, вы не только пообщаетесь с приятными людьми, но и узнаете множество необычных фактов. Какая закуска получила название «Николашка»? Чей статус был выше — парижского гарсона или русского официанта — «полового»? Что значили 50 копеек на каждом застолье и как заставить работать людей бровям?

Бары и рюмочные

В непринужденной обстановке в баре с кубинскими коктейлями и музыкой или советском ресторанчике с бутербродами вы услышите истории 📖 возникновения ярких фраз и выражений, выведаете рецепты легендарных настоек и закусок. Посмеетесь над курьезными случаями, которые приключились с известными людьми во время вечеров, проводимых в любимом баре, и продегустируете вкуснейшие фирменные напитки, которые посоветует гид!

Организационные детали