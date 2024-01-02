Профсоюзная улица в Казани является аналогом Мясницкой в Москве и Думской в Петербурге. Именно здесь концентрация баров и ресторанов достигает максимального значения во всём городе.
Приглашаем вас на авторскую экскурсию по главной тусовочной улице Казани с коктейлями и заходом в несколько разных баров.
Приглашаем вас на авторскую экскурсию по главной тусовочной улице Казани с коктейлями и заходом в несколько разных баров.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ул. Профсоюзная
- Популярные бары: «Соль», «RELAB», «Paranoia» и др
Описание
Что вас ожидает: За последние 10 лет облик Профсоюзной улицы изменился до неузнаваемости. А если вы бывали здесь пару лет назад, то полюбившегося заведения может уже не быть на прежнем месте. Здесь, в условиях максимальной конкуренции, выживают только уникальные заведения. Маршрут этой экскурсии составил Артур Галайчук — создатель легендарных казанских баров Mr.
Willard и Re
Lab Bar. Он собрал истории, известные только узкому круг посвященных, и превратил их в увлекательную прогулку. В ходе неё мы заходим в популярные бары, такие как «Соль», «RELAB», «Paranoia» и др., где нас уже ждут напитки! Важно!:
- Пожалуйста, одевайте одежду по погоде и удобную обувь.
- Возьмите с собой паспорт.
- Экскурсия строго 18+.
2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Напитки в каждом баре
- Услуги гида
- Что не входит
- За дополнительную плату вы можете заказать себе коктейли из барной карты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казанская обсерватория КФУЗавершение: Бар «RELAB»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Возьмите с собой паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.