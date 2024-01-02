Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями

Групповая экскурсия в Казани
Профсоюзная улица в Казани является аналогом Мясницкой в Москве и Думской в Петербурге. Именно здесь концентрация баров и ресторанов достигает максимального значения во всём городе.

Приглашаем вас на авторскую экскурсию по главной тусовочной улице Казани с коктейлями и заходом в несколько разных баров.
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Барная Профсоюзная: экскурсия с коктейлями
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв

Что вас ожидает:

  • Ул. Профсоюзная
  • Популярные бары: «Соль», «RELAB», «Paranoia» и др

Описание

Что вас ожидает: За последние 10 лет облик Профсоюзной улицы изменился до неузнаваемости. А если вы бывали здесь пару лет назад, то полюбившегося заведения может уже не быть на прежнем месте. Здесь, в условиях максимальной конкуренции, выживают только уникальные заведения. Маршрут этой экскурсии составил Артур Галайчук — создатель легендарных казанских баров Mr.

Willard и Re

Lab Bar. Он собрал истории, известные только узкому круг посвященных, и превратил их в увлекательную прогулку. В ходе неё мы заходим в популярные бары, такие как «Соль», «RELAB», «Paranoia» и др., где нас уже ждут напитки! Важно!:
  • Пожалуйста, одевайте одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возьмите с собой паспорт.
  • Экскурсия строго 18+.

2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Напитки в каждом баре
  • Услуги гида
Что не входит
  • За дополнительную плату вы можете заказать себе коктейли из барной карты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская обсерватория КФУ
Завершение: Бар «RELAB»
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 3, 4, 5, 6, 7 января в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
  • Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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