Что вас ожидает: За последние 10 лет облик Профсоюзной улицы изменился до неузнаваемости. А если вы бывали здесь пару лет назад, то полюбившегося заведения может уже не быть на прежнем месте. Здесь, в условиях максимальной конкуренции, выживают только уникальные заведения. Маршрут этой экскурсии составил Артур Галайчук — создатель легендарных казанских баров Mr.

Willard и Re

Lab Bar. Он собрал истории, известные только узкому круг посвященных, и превратил их в увлекательную прогулку. В ходе неё мы заходим в популярные бары, такие как «Соль», «RELAB», «Paranoia» и др., где нас уже ждут напитки! Важно!: