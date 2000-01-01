Галина проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани

Попробовать национальные блюда, приготовить эчпочмак своими руками и выпить чаю по-татарски

Галина
Галина – представитель из Казани
Приглашаем вас попробовать Казань на вкус и открыть кулинарную историю 📖 города.

В рецепте нашей прогулки — традиции татарской кухни 🥧, мастер-класс по приготовлению эчпочмака и кош-теле, чаепитие с местными сладостями, примерка колоритных нарядов в костюмерной «Бабарс» и дегустация в магазине-музее «Арыш мае».

Ашларыгыз тәмле булсын — или «приятного аппетита»!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани

Что вас ожидает

Чаепитие по-татарски!
В Музее чая, который расположился в историческом доме купцов Кушаевых, вы узнаете об этикете застолья, истории 📖 и церемонии татарского чаепития. Разберетесь, как казанские татары приглашали на чай в середине 18 века, и попробуете ароматный напиток в лучших местных традициях: густо заваренный, горячий, с молоком или с пастилой, медом и сахаром.

Эчпочмаки своими руками
Затем отправимся в Старую слободу, где в старинной татарской усадьбе вас ждет кулинарный мастер-класс. Под руководством поваров вы приготовите аппетитные эчпочмаки и кош-теле! А пока кулинарные шедевры пекутся, у нас будет время прогуляться 👣 по самобытным улицам, чтобы вернуться как раз к застолью!

Секреты татарского костюма
Также заглянем в этнокомплекс «Туган Авылым»: здесь, в национальной костюмерной, я расскажу об узорах и орнаментах традиционной одежды казанских татар и древних болгар. Вы сможете примерить колоритные наряды и сфотографироваться на память. А при желании зайдем в «коймакханэ» (блинную), чтобы попробовать блинчики-коймак прямо из печи.

От «Бугульмы» до чак-чака
В завершение вы посетите магазин-музей «Арыш мае», где профессиональные сомелье расскажут о производстве местных спиртных напитков, их истории и тонкостях. Особое внимание уделим основным: знаменитому бальзаму «Бугульма» и водке «Ханской». В заключение вы сможете продегустировать продукцию (юные участники попробуют местный лимонад) и купить в фирменном магазинчике гастро-бренды Татарстана: вяленого гуся, копченую утку, казылык, кумыс и, конечно, чак-чак и талкыш калеве.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается дегустация в «Арыш мае»: крепкие напитки и игристые вина (лимонад) — 150 руб. /чел., пиво — 180 руб. /чел.
  • Если вы бронируете экскурсию ⛳ на сегодняшний день, мастер-класс и дегустации в «Арыш Мае» возможны только при наличии в этот день свободного времени у повара и в графике дегустаций «Арыш Мае»
  • Для группы 1-4 человека экскурсия проводится на автомобиле 🚘, транспорт оплачивается дополнительно — 700 руб. /час. Для группы свыше 4 человек арендуется минивэн или микроавтобус (оплата дополнительно от 1000 руб. /час, оговаривается по телефону или в переписке).
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Приветы всем! Меня зовут Галина. В свое время закончила факультет журналистики КГУ и одновременно курсы экскурсоводов, и вот уже 30 лет и 3 года не устаю показывать гостям МОЮ Казань. Я по-настоящему люблю свой город - необычный и всегда-всегда такой разный, потому на конвейер не работаю, и все мои экскурсии авторские и не статичные. Я сама за рулем, свои машины "Hyundai Santa Fe" и "Subaru Forester". Ко времени сильно не привязываемся, катаемся, гуляем, фотографируемся в свое удовольствие :)
Напишите мне

Галина проводит ещё 1 экскурсию

Казань — краса Востока
2 000
2 часа
Казань — краса Востока
3 отзыва
История, обычаи, традиции татар и «третьей» столицы на прогулке по слободе

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
406 отзывов
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 990
2 часа
За что стоит полюбить Казань
344 отзыва
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв