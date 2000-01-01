Галина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Чаепитие по-татарски!

В Музее чая, который расположился в историческом доме купцов Кушаевых, вы узнаете об этикете застолья, истории 📖 и церемонии татарского чаепития. Разберетесь, как казанские татары приглашали на чай в середине 18 века, и попробуете ароматный напиток в лучших местных традициях: густо заваренный, горячий, с молоком или с пастилой, медом и сахаром.

Эчпочмаки своими руками

Затем отправимся в Старую слободу, где в старинной татарской усадьбе вас ждет кулинарный мастер-класс. Под руководством поваров вы приготовите аппетитные эчпочмаки и кош-теле! А пока кулинарные шедевры пекутся, у нас будет время прогуляться 👣 по самобытным улицам, чтобы вернуться как раз к застолью!

Секреты татарского костюма

Также заглянем в этнокомплекс «Туган Авылым»: здесь, в национальной костюмерной, я расскажу об узорах и орнаментах традиционной одежды казанских татар и древних болгар. Вы сможете примерить колоритные наряды и сфотографироваться на память. А при желании зайдем в «коймакханэ» (блинную), чтобы попробовать блинчики-коймак прямо из печи.

От «Бугульмы» до чак-чака

В завершение вы посетите магазин-музей «Арыш мае», где профессиональные сомелье расскажут о производстве местных спиртных напитков, их истории и тонкостях. Особое внимание уделим основным: знаменитому бальзаму «Бугульма» и водке «Ханской». В заключение вы сможете продегустировать продукцию (юные участники попробуют местный лимонад) и купить в фирменном магазинчике гастро-бренды Татарстана: вяленого гуся, копченую утку, казылык, кумыс и, конечно, чак-чак и талкыш калеве.

Организационные детали