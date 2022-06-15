1 день

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.

Обед (доп. плата).

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Размещение в отеле.

Свободное время.