Большое путешествие по Татарстану

Насыщенный экскурсионный тур по Татарстану познакомит Вас с различными эпохами истории

4.7
3 отзыва
Насыщенный экскурсионный тур по Татарстану познакомит Вас с различными эпохами истории и разнообразием переплетенных здесь культур.

Вас ждут удивительное сочетание Востока и Запада, знаменитые памятники архитектуры и необычные открытия.
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Большое путешествие по Татарстану
Ближайшие даты:
10
авг

Что вас ожидает 🤩

Погружение в прошлое
Погружение в прошлое
Побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.
Единение двух миров и религий
Единение двух миров и религий
Увидим уникальные объекты Казани, которые составляют единый ансамбль, поражающий воображение
Уникальная крепость Ивана Грозного
Уникальная крепость Ивана Грозного
Услышим захватывающую историю создания острова-града Свияжска

Программа тура по дням

1 день

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.

Обед (доп. плата).

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода
2 день

Раифский монастырь. Остров-град Свияжск

Завтрак.

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Обед (доп. плата).

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску. Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Возвращение в отель в Казани.

Раифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град Свияжск
3 день

Чистополь. Великий Болгар

Завтрак.

Переезд в Чистополь.

Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака.

В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака.

Переезд в Булгар.

Обед (доп. плата).

Экскурсия по Булгару.

Мы посетим древний город Болгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды.

Великий Болгар на сегодняшний день представляет собой самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, кроме того, это единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII - начала XIV вв.

Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире.

Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов.

Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.

Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в отель в Казани.

Чистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий Болгар
4 день

Елабуга. Музей М. Цветаевой и И. Шишкина

Завтрак в отеле.

Переезд в Елабугу.

Автобусная экскурсия по Елабуге.

Мы увидим утопающий в зелени город с церквями и старинными каменными особняками – памятниками купеческой архитектуры XIX века.

Город до наших дней сохранил свой неповторимый облик.

Мы посетим воссозданное Елабужское городище – стилизованные под средневековье входные ворота, 3 ряда валов и рвов, руинированные остатки древней крепости-мечети.

С высокой горы нам откроется прекрасная панорама купеческого города с куполами церквей, рекой Тойма, впадающей в Каму, и заливными пойменными лугами.

Время для фотографирования.

Обед (доп. плата).

Посещение Елабужских музеев: Марины Цветаевой и Ивана Шишкина.

С Елабугой связана трагическая судьба поэтессы Марины Цветаевой: сюда она была отправлена в эвакуацию, здесь прошли последние дня ее жизни.

Мы побываем в доме памяти Марины Цветаевой, где она жила в августе 1941 г. до самой своей кончины, увидим вещи поэтессы, оставшиеся в комнатах.

Мы также посетим литературный музей Цветаевой, где представлен подробный рассказ о ее жизни и творчестве.

Нас также ждет дом-музей выдающего русского художника И. И. Шишкина.

Он родился в Елабуге в небогатой купеческой семье, провел здесь детство и отрочество.

В доме семьи Шишкиных мы сможем познакомиться с бытом провинциального купечества XIX в., и, конечно, посетить картинную галерею, где представлены графические и живописные работы знаменитого художника.

Возвращение в отель в Казани.

Елабуга. Музей М. Цветаевой и И. ШишкинаЕлабуга. Музей М. Цветаевой и И. ШишкинаЕлабуга. Музей М. Цветаевой и И. ШишкинаЕлабуга. Музей М. Цветаевой и И. Шишкина
5 день

Казанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Завтрак.

Пешеходная прогулка по улице Баумана.

В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.

Посещение Национального музея республики Татарстан.

Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.

Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.

Входные билеты дополнительно.

Трансфер на вокзал к 12.30 (примерно).

Отправление в С. –Петербург: на поезде №133Г.

Отправление в Москву: на поезде № 075Э или любым поездом после 13:00.

Казанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Казани.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-хместное1-номестное
26 70031 300

Варианты проживания

Отель «Булак»

4 ночи

Отель "Булак" находится в историческом центре Казани, этот небольшой отель предлагает гостям комфортабельные номера.

В отеле "Булак" имеется 26 просторных номеров. В номерах имеется либо двуспальная кровать, либо 2 односпальные кровати и, конечно, отдельные ванные комнаты. Многие номера выходят на реку Булак, название которой носит отель.

Отель "Булак" превосходно расположен относительно деловых, торговых и развлекательных центров города. Множество популярных достопримечательностей, таких, как Казанский Кремль, Богоявленский собор и Казанский государственный университет в пределах легкой досягаемости.

Отель находится приблизительно в 600-метрах от железнодорожного вокзала и менее чем в 2 км от автовокзала.

Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего на всём маршруте
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в гостинице в комфортабельных номерах с удобствами
  • Завтрак (шведский стол)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Питание
  • Входные билеты в музеи по программе (оплачиваются на месте)
  • Радиооборудование (оплачивается на месте)
  • 4 комплексных обеда – 2 300 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
  • Доп. ночь 09-10/08 (2-местный номер) – 5 400 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • накануне на поезде №133А.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • накануне на поезде №112М.

ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа и жд билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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