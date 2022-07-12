в субботу и воскресенье в 07:15

До Чебоксар и обратно - по Волге

Насладиться путешествием на скоростном судне «Валдай» и познакомиться с чувашской столицей

В этой программе значительную часть дня — около шести часов — вы проведете, любуясь вдохновляющими пейзажами волжских берегов.

А во время остановки в Чебоксарах в группе до 20 человек познакомитесь с визитными карточками города, его историей и самобытной культурой чувашей.
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
До Чебоксар и обратно - по Волге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое главное в Чебоксарах

Наш маршрут охватит следующие знаковые точки: площади Республики и Красную; Президентский бульвар и бульвар купца Ефремова; парки Амазония и Победы. Также вы погуляете по набережной Волги и оцените панорамы Чебоксарского залива. А попутно послушаете историю чувашской столицы, узнаете о купеческих временах и символах края.

Город сегодня

Мы стараемся быть в курсе событий, которые происходят в Чувашии, и знаем о развитии республики изнутри. Поэтому вы получите живое представление о жизни в этом регионе. Поговорим о промышленной сфере, важных предприятиях, буднях и досуге местных жителей. Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по Чебоксарам.

Этнографические заметки

Откуда пришли чуваши и чем они отличаются от соседей? Чем интересен их менталитет и каковы внешние приметы народа? Что стоит узнать о чувашском языке, как детали костюма раскрывают аутентичную культуру и чем богата традиционная кухня? Об этом и не только — на встрече!

Программа с таймингом

07:20 — встреча в речном порту Казани
08:00 — посадка на «Валдай» (скоростное судно на подводных крыльях)
08:00-11:00 — путешествие по Волге на корабле с аудиоэкскурсией по пути к Чебоксарам
11:30-14:30 — обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Чебоксарам с выходами
14:30-15:30 — перерыв на обед
16:00-19:00 — путешествие по Волге обратно в Казань

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, аудиогиды с наушником, входные билеты в комплексы и на корабль. Отдельно оплачивается обед — средний чек 400 руб. /человека.
  • Порядок посещения объектов может меняться
  • Аудиогид с наушником выдается под личную ответственность. При утере/порче/краже каждого аудиогида штраф — 6000 рублей за штуку.
  • Для детей до 5 лет экскурсия бесплатна, но отдельное место на судне ребенку не предоставляется (можно ехать на руках у родителей), также маленьким путешественникам не выдается аудиогид

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

в субботу и воскресенье в 07:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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