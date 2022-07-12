в субботу и воскресенье в 07:15

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Самое главное в Чебоксарах
Наш маршрут охватит следующие знаковые точки: площади Республики и Красную; Президентский бульвар и бульвар купца Ефремова; парки Амазония и Победы. Также вы погуляете по набережной Волги и оцените панорамы Чебоксарского залива. А попутно послушаете историю чувашской столицы, узнаете о купеческих временах и символах края.
Город сегодня
Мы стараемся быть в курсе событий, которые происходят в Чувашии, и знаем о развитии республики изнутри. Поэтому вы получите живое представление о жизни в этом регионе. Поговорим о промышленной сфере, важных предприятиях, буднях и досуге местных жителей. Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по Чебоксарам.
Этнографические заметки
Откуда пришли чуваши и чем они отличаются от соседей? Чем интересен их менталитет и каковы внешние приметы народа? Что стоит узнать о чувашском языке, как детали костюма раскрывают аутентичную культуру и чем богата традиционная кухня? Об этом и не только — на встрече!
Программа с таймингом
07:20 — встреча в речном порту Казани 08:00 — посадка на «Валдай» (скоростное судно на подводных крыльях) 08:00-11:00 — путешествие по Волге на корабле с аудиоэкскурсией по пути к Чебоксарам 11:30-14:30 — обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Чебоксарам с выходами 14:30-15:30 — перерыв на обед 16:00-19:00 — путешествие по Волге обратно в Казань
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер, аудиогиды с наушником, входные билеты в комплексы и на корабль. Отдельно оплачивается обед — средний чек 400 руб. /человека.
Порядок посещения объектов может меняться
Аудиогид с наушником выдается под личную ответственность. При утере/порче/краже каждого аудиогида штраф — 6000 рублей за штуку.
Для детей до 5 лет экскурсия бесплатна, но отдельное место на судне ребенку не предоставляется (можно ехать на руках у родителей), также маленьким путешественникам не выдается аудиогид
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 07:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл 5186 экскурсий для 8234 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!