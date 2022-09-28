2 день

Города Болгар, Биляр и Чистополь

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Болгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику (входные билеты за дополнительную плату).

Древний Болгар – историческая родина поволжских татар, самая северная точка мира, где в 922 году был принят ислам.

Сегодня это место – не только объект внимания ученых, но и святыня, к которой стремятся тысячи паломников со всего света!

Во время экскурсии вы посетите:

руины Соборной мечети и Большого минарета Ханской Усыпальницы;

Северный и Восточный мавзолеи;

«Красную», «Черную» и «Белую» палаты, Восточные бани;

«Дом лекаря» — единственный в мире музей мусульманской медицины

Переезд в г. Биляр.

Древняя столица Волжской Булгарии X – XII вв. расположена в живописном месте неподалеку от горы Хужалар Тау.

Из-под горы пробивается родник с кристально чистой водой, обладающей целебными свойствами.

Родник назвали «Святой ключ» и он стал духовным центром, где в мире сосуществуют верования и обычаи трех религий, издавна живущих на этой земле: христианства, мусульманства и язычества.

Прогулка у подножия горы Хужулар Тау и родника «Святой источник».

Переезд в г. Чистополь.

Обзорная экскурсия по г. Чистополю, который был самым большим и богатым уездным городом Казанской губернии в XIX веке.

Его современный облик создавали десятки состоятельных купеческих семей. Благодаря их усилиям были построены храмы, усадьбы и доходные дома.

Во время экскурсии вы увидите:

Собор Николая Чудотворца (1838 г.);

здание женского Мусульманского училища (1911 г.);

здание деревянной мечети «Нур» (1859 г.).

Переезд в г. Елабугу.

Размещение в гостинице «Рамада» 4*. (В случае проведения специальных мероприятий в гостинице Рамада в городе Елабуга, замена на другую гостиницу без доплаты)

Свободное время.