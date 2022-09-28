Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур

Этот тур познакомит вас с городами, где происходили самые значимые события в истории Казанского Ханства

Этот тур познакомит вас с городами, где происходили самые значимые события в истории Казанского Ханства.

В рамках путешествия вы откроете для себя не только многоликую Казань с ее богатой историей и бешеным ритмом современной жизни, но и уникальные места — такие, как остров-град Свияжск, образ которого рифмуется с чудесными городами из русских сказок.
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Дорогами казанских ханов. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
20
окт
3
ноя
17
ноя
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дек
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дек

Что вас ожидает 🤩

Татарское чаепитие
Татарское чаепитие
Раскроем секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ
Сказочный Остров-град
Сказочный Остров-град
Вы узнаете фантастическую историю возникновения города Свияжска
Изысканная татарская кухня
Изысканная татарская кухня
Шеф-повар научит вас приготовлению национальных блюд у себя дома

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Казани

Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале с гидом:

В 08:00 / 09:25 / 10:45 / 11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы».

В 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.

11:00 – завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».

Автобусно-пешеходная экскурсия, которая откроет для вас достопримечательности Казани.

Вы побываете:

  • в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII века;
  • на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
  • на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Концертный зал им. Салиха Сайдашева;
  • Дворце Земледельцев на Дворцовой площади и новой набережной;
  • Спортивных объектах, построенных к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Свободное время для самостоятельного обеда.

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – вас ждет живое сердце древнего города, пережившее множество событий многовековой истории!

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы увидите:

  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
  • Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
  • Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «Татарское чаепитие» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Переезд в г. Болгар (200 км от Казани). Путевая экскурсия во время переезда.

Размещение в гостинице «Регина» 2*.

(ВНИМАНИЕ! В праздничные даты при отсутствии свободных номеров в гостинице «Регина» 2* (г. Болгар) замена на гостиницу в г. Казани без доплаты (подробную информацию уточнять у менеджера).

Свободное время.

Экскурсия по КазаниЭкскурсия по КазаниЭкскурсия по КазаниЭкскурсия по КазаниЭкскурсия по КазаниЭкскурсия по КазаниЭкскурсия по Казани
2 день

Города Болгар, Биляр и Чистополь

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Болгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику (входные билеты за дополнительную плату).

Древний Болгар – историческая родина поволжских татар, самая северная точка мира, где в 922 году был принят ислам.

Сегодня это место – не только объект внимания ученых, но и святыня, к которой стремятся тысячи паломников со всего света!

Во время экскурсии вы посетите:

  • руины Соборной мечети и Большого минарета Ханской Усыпальницы;
  • Северный и Восточный мавзолеи;
  • «Красную», «Черную» и «Белую» палаты, Восточные бани;
  • «Дом лекаря» — единственный в мире музей мусульманской медицины

Переезд в г. Биляр.

Древняя столица Волжской Булгарии X – XII вв. расположена в живописном месте неподалеку от горы Хужалар Тау.

Из-под горы пробивается родник с кристально чистой водой, обладающей целебными свойствами.

Родник назвали «Святой ключ» и он стал духовным центром, где в мире сосуществуют верования и обычаи трех религий, издавна живущих на этой земле: христианства, мусульманства и язычества.

Прогулка у подножия горы Хужулар Тау и родника «Святой источник».

Переезд в г. Чистополь.

Обзорная экскурсия по г. Чистополю, который был самым большим и богатым уездным городом Казанской губернии в XIX веке.

Его современный облик создавали десятки состоятельных купеческих семей. Благодаря их усилиям были построены храмы, усадьбы и доходные дома.

Во время экскурсии вы увидите:

  • Собор Николая Чудотворца (1838 г.);
  • здание женского Мусульманского училища (1911 г.);
  • здание деревянной мечети «Нур» (1859 г.).

Переезд в г. Елабугу.

Размещение в гостинице «Рамада» 4*. (В случае проведения специальных мероприятий в гостинице Рамада в городе Елабуга, замена на другую гостиницу без доплаты)

Свободное время.

Города Болгар, Биляр и ЧистопольГорода Болгар, Биляр и ЧистопольГорода Болгар, Биляр и ЧистопольГорода Болгар, Биляр и ЧистопольГорода Болгар, Биляр и ЧистопольГорода Болгар, Биляр и Чистополь
3 день

Экскурсия по Елабуге

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус), встреча с гидом.

Обзорная экскурсия «Елабуга тысячелетняя».

Когда попадаешь в города с тысячелетней историей, чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать, так и в Елабуге!

История города помнит и татаро-монгольские времена, и славных купцов Ушковых, Стахеевых и Гирбасовых, – богачей-миллионеров, подаривших потомкам архитектурный облик города, который чудом уцелел в вихре XX века.

Елабуга – родина великого певца русской природы, художника-передвижника Ивана Шишкина.

Тут же поселилась и кавалерист-девица Надежда Дурова – ординарец фельдмаршала Кутузова, вышедшая в отставку.

В Елабуге Дурова написала свои мемуары, которым дал высокую оценку Александр Пушкин.

Этот городок стал последним пристанищем поэтессы Марины Цветаевой, которая провела здесь свои последние дни.

Во время экскурсии вы увидите:

  • «Чертово городище» (близ знаменитого Ананьинского могильника) – дошедшие до нас руины древнейшего Булгарского городища (посещение);
  • великолепную панораму слияния рек Тоймы и Камы;
  • архитектуру купеческого города XIX века;
  • Шишкинские пруды и мемориальный дом-музей И. И. Шишкина (посещение);
  • дом памяти М. И. Цветаевой, в котором она провела последние дни (посещение);

Переезд в Казань, размещение в гостиницах.

Свободное время.

Экскурсия по ЕлабугеЭкскурсия по ЕлабугеЭкскурсия по ЕлабугеЭкскурсия по ЕлабугеЭкскурсия по Елабуге
4 день

Остров-Град Свияжск. Возвращение в Казань

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

11:00 – экскурсия на Остров-Град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…», — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!

Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

  • единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана Грозного (1551 гг. постройки);
  • Никольскую церковь 1556 года постройки;
  • Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофорас лошадиной головой.
  • Величественный Собор Богоматери «Всех скорбящих Радости».

Возвращение в Казань.

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.

Посещение национального супермаркета «БЭХЭТЛЕ», в котором представлена кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный привет из Казани.

18:00—трансфер на ж/д вокзал.

Остров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в КазаньОстров-Град Свияжск. Возвращение в Казань

Проживание

Размещение в гостиницах (1-ая ночь в г. Болгар – гостиница «Регина» или в гостинице Казани, 2-ая ночь в Елабуге в гостинице «Хаят», 3-я ночь в Казани – гостиница согласно выбранной категории).

Гостиницы в г. Казань

(центр города)

Категория номеровСтоимость 4-х дневного тура на 1 чел/руб
ВзрослыеДети до 11 летДоп. место
ВыходныеПраздники
«Мираж» 5*2-м. станд. 26 07026 73022 83023 240
1-м. станд. 32 12033 650--
«Лучано» 5*2-м. станд. 31 210--
1-м. станд. 36 940--
«Кортъярд Марриотт» 4*2-м. станд. 27 89029 97023 83024 160
1-м. станд. 36 44039 760--
«Шаляпин Палас Отель» 4*2-м. станд. 25 32025 40022 66023 490
1-м. станд. 30 71031 210--
«Сулейман» 4*2-м. станд. 23 91023 49023 830
1-м. станд. 28 970--
«Джузеппе» 4*2-м. станд. 23 99024 90022 66023 000
1-м. станд. 28 97030 800--
«Гранд Отель Казань» 4*2-м. станд. 24 12024 74022 66023 490
1-м. станд. 28 56029 550--
«Биляр Палас Отель» 4*2-м. станд. 23 74024 07023 16023 490
1-м. станд. 28 97029 300--
«Релита» 4*2-м. станд. 24 57023 00023 580
1-м. станд. 29 470--
«Давыдов» 3*2-м. станд23 41023 66022 17022 580
1-м. станд. 27 31027 640--
«Ногай» 3*2-м станд. 24 570--
1-м станд. 29 970--
«Ибис» 3*2-м станд. 23 66025 030--
1-м станд. 28 06030 210--
«Парк Отель» 3*2-м. станд. 23 93024 420--
1-м. станд. 29 13030 120--
«Кристалл» 3*2-м. станд. 23 98022 83023 490
1-м. станд. 28 610--
«Татарстан» 3*2-м. станд. 23 50023 950--
1-м. станд. 27 81028 330--

Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.

Варианты проживания

Отель «Регина» 2* в г. Болгар

1 ночь

Гостиница «Регина» расположена в городе Болгар, на берегу реки Волга. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории открыт ресторан и оборудована бесплатная частная парковка.

Номера с двумя кроватями или одной большой кроватью. В номере для удобства гостей телевизор, укомплектованный мини-бар, шкаф для одежды, фен, телефон, чайник и чайный набор. В некоторых номерах есть раскладывающийся диван. В ванной комнате ванна. Завтрак включен в стоимость.

Отель «Регина» 2* в г. БолгарОтель «Регина» 2* в г. БолгарОтель «Регина» 2* в г. БолгарОтель «Регина» 2* в г. БолгарОтель «Регина» 2* в г. Болгар

Отель «Рамада» 4* в г. Елабуга

1 ночь

Отель Ramada Hotel & Suites by Wyndham Alabuga с современными номерами расположен в 10 минутах ходьбы от центра города Елабуга и особой экономической зоны Алабуга. К услугам гостей трансфер от/до аэропорта, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории отеля.

Стильные номера отеля Ramada Hotel & Suites by Wyndham Alabuga с видом на Спасский собор располагают кондиционером, плоским телевизором, сейфом и полностью оборудованной ванной комнатой с ванной, туалетно-косметическими принадлежностями, халатом и феном. Номера оборудованы балконами, а из номеров на восточной стороне открывается вид на реку Кама.

Отель «Рамада» 4* в г. ЕлабугаОтель «Рамада» 4* в г. ЕлабугаОтель «Рамада» 4* в г. ЕлабугаОтель «Рамада» 4* в г. ЕлабугаОтель «Рамада» 4* в г. ЕлабугаОтель «Рамада» 4* в г. Елабуга

Отель «Мираж» 5*, г. Казань

3 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. КазаньОтель «Мираж» 5*, г. Казань

Отель «Luciano» 5*, г. Казань

3 ночи

Этот спа-отель расположен в центре Казани, всего в одной остановке метро от Казанского Кремля. К услугам гостей аквазона с 6 бассейнами, термальная спа-зона с различными саунами и паровыми банями, а также фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.

К услугам гостей отеля Luciano номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным Wi-Fi, сейфом, мини-баром, бесплатной питьевой водой и халатами, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками в ванной комнате.

Отель «Luciano» 5*, г. КазаньОтель «Luciano» 5*, г. КазаньОтель «Luciano» 5*, г. КазаньОтель «Luciano» 5*, г. КазаньОтель «Luciano» 5*, г. КазаньОтель «Luciano» 5*, г. Казань

Отель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. Казань

3 ночи

Отель расположен рядом с сердцем города – Казанским Кремлем, главной исторической достопримечательностью Республики Татарстан, в пешей доступности от популярных туристических объектов, деловых и торговых районов.

Номера оборудованы современной мебелью: кровати (King или Double), рабочие столы, кресла, журнальные столики, телевизоры, центральная система климат-контроля, чайные принадлежности и зона для глажки. Wi-Fi на территории отеля, круглосуточный бизнес-центр, а также тренажерный зал со всем необходимым для занятий спортом оборудованием.

Отель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. КазаньОтель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. КазаньОтель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. КазаньОтель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. КазаньОтель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. КазаньОтель «Кортъярд Марриотт» 4*, г. Казань

Отель «Шаляпин Палас» 4*, г. Казань

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

В номере: шкаф для одежды, кресло-кровать, плазменный телевизор, мини-бар, телефон, тумбочки с бра, напольный торшер, трюмо, пуф, комод, чайник, кондиционер, рабочая зона, Wi-Fi, кодовый сейф. Ванная комната с душевой кабиной, есть туалетные принадлежности, фен, полотенца, тапочки.

Отель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. КазаньОтель «Шаляпин Палас» 4*, г. Казань

Отель «Сулейман Палас» 4*, г. Казань

3 ночи

Отель Сулейман Палас – четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани. В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна.

Оснащение номера: спутниковое телевидение, интернет, телефон, кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, сейф, мини-бар, чайная станция.

Отель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. КазаньОтель «Сулейман Палас» 4*, г. Казань

Отель «Джузеппе» 4*, г. Казань

3 ночи

Четырехзвездочный отель "Джузеппе" находится в центре Казани, всего в 100 метрах от Казанского кремля. К вашим услугам бесплатный доступ в Интернет и спутниковое телевидение.

Гостей этого отеля в итальянском стиле приглашают остановиться в просторных и комфортабельных номерах. В номере – двуспальная кровать, стол, 2 стула, холодильник с мини-баром, чайник, бесплатный набор для приготовления чая и кофе, полное затемнение окон (black-out), платяной шкаф, большое зеркало, ЖК телевизор со спутниковыми TV каналами, кондиционер, телефон, фен, душ. кабина, халаты и тапочки.

Отель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. КазаньОтель «Джузеппе» 4*, г. Казань

Отель «Гранд Казань» 4*, г. Казань

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание. К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

В номере: вешалка, комод, обувная полочка, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, плазменный телевизор, тумбы, ночники, электронный сейф, трюмо, рабочая зона, зеркало, пуф, телефон, кресло, вещевой шкаф, кофейный столик. Санузел с душевой кабинкой, косметическими средствами, тапочками, феном и полотенцами.

Отель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. КазаньОтель «Гранд Казань» 4*, г. Казань

Отель «Биляр Палас» 4*, г. Казань

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро.

В номере: Одна большая или две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол с письменными принадлежностями, кресло и стул, кофейный столик, телефон, телевизор, холодильник, сейф, гладильная станция с утюгом, центральная система климат – контроля, Wi-Fi.

В ванной комнате: душевая кабина, банные полотенца, халат и тапочки, косметические средства, фен, раковина, санузел.

Отель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. КазаньОтель «Биляр Палас» 4*, г. Казань

Отель «Релита-Казань» 4*, г. Казань

3 ночи

Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф. К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни.

В уютном однокомнатном номере с одной большой кроватью или двумя односпальными есть все удобства: телевизор, кондиционер, сейф, косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

В стоимость проживания включен завтрак.

Отель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. КазаньОтель «Релита-Казань» 4*, г. Казань

Отель «Давыдов» 3*, г. Казань

3 ночи

«Давыдов» – современный гостиничный комплекс, удобно расположен в самом сердце 1000 летней Казани, в зоне туристической и деловой активности в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей.

Номера площадью 18 кв. м оснащены: двухспальной кроватью или двумя односпальными, стол, стул, шкаф, 2 прикроватные тумбочки, кабельное ТВ,телефон, Бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер. В ванной комнате туалет, душевая кабина, фен, туалетные принадлежности.

Отель «Давыдов» 3*, г. КазаньОтель «Давыдов» 3*, г. КазаньОтель «Давыдов» 3*, г. КазаньОтель «Давыдов» 3*, г. КазаньОтель «Давыдов» 3*, г. КазаньОтель «Давыдов» 3*, г. Казань

Отель «Ногай» 3*, г. Казань

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Современные комфортные номера с высокими потолками выполнены в уютном продуманном интерьере. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств – кондиционер, сейф, чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. КазаньОтель «Ногай» 3*, г. Казань

Гостиница «Ibis Казань» 3*, г. Казань

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В номере: двуспальная кровать/2 односпальные кровати, рабочий стол, кондиционер, кофемашина, минеральная вода, мини-холодильник, телефон, Wi-Fi, телевизор. В ванной комнате: ванна/душ, фен, полотенца, туалетные принадлежности.

Гостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. КазаньГостиница «Ibis Казань» 3*, г. Казань

Гостиница «Отель Парк» 3*, г. Казань

3 ночи

Отель «Парк» с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Казани, в 400 метрах от храма Воздвижения Святого Креста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, сейф и собственная ванная комната с душем. Во всех номерах отеля Park предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. КазаньГостиница «Отель Парк» 3*, г. Казань

Отель «Кристалл» 3*, г. Казань

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В номере: ванная комната, двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбы, рабочее место (письменный стол, стул), шкаф, сейф, холодильник, тапочки по запросу, телевизор, спутниковое ТВ.

Отель «Кристалл» 3*, г. КазаньОтель «Кристалл» 3*, г. КазаньОтель «Кристалл» 3*, г. КазаньОтель «Кристалл» 3*, г. КазаньОтель «Кристалл» 3*, г. КазаньОтель «Кристалл» 3*, г. Казань

Гостиница «Татарстан» 3*, г. Казань

3 ночи

Гостиничный комплекс "Татарстан" находится в историческом и культурном центре г. Казань. Из окон открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана -"Казанский Арбат".

Номерной фонд Гостиничного комплекса "Татарстан" составляет 336 мест. К услугам клиентов предлагаются благоустроенные одноместные и двухместные номера. В номере располагается 1 санузел (с душевой кабиной). Проведён евроремонт. Номер оснащен телевизором, холодильником, телефоном, феном и сейфом. В стоимость проживания входит охраняемая парковка.

Гостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. КазаньГостиница «Татарстан» 3*, г. Казань

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Проживание в гостиницах выбранной категории
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Питание не входящее в программу
  • Посещение музеев, не входящих в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Цены доп экскурсий:

  • Интерактивная дегустация в музее-магазине «Арыш Мае»:
  1. «Ханская комната» 150 руб/чел;
  2. «Винный зал» 150 руб/чел;
  3. «Пивной зал» 150 руб/чел.
  • Экскурсия «Огни ночного города» – 650 руб. /чел. + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг света» – примерная стоимость 400 руб. /чел..
  • экскурсия в мемориальный музей Б. Л. Пастернака – 150 руб/чел;
  • экскурсия в музей-усадьбу Н. А. Дуровой – 300 руб/взрослый, 200 руб/детский;
  • экскурсия в Литературный музей М. Цветаевой – 300 руб/взрослый, 200 руб/детский;
  • музей уездной медицины им. В. М. Бехтерева - 300 руб/взрослый, 200 руб/детский;
  • экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь – 600 руб/чел.
Можно ли организовать индивидуальный трансфер?

Да, стоимость одной машины:

  • индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница»: 600 руб. в дневное время и 900 руб. с 19:00 – 08:00;
  • индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница»: 1400 руб. в дневное время и 1600 руб. за машину с 19:00-08:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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