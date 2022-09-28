Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале с гидом:
В 08:00 / 09:25 / 10:45 / 11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы».
В 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.
11:00 – завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Автобусно-пешеходная экскурсия, которая откроет для вас достопримечательности Казани.
Вы побываете:
Свободное время для самостоятельного обеда.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – вас ждет живое сердце древнего города, пережившее множество событий многовековой истории!
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы увидите:
Интерактивная программа «Татарское чаепитие» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
Переезд в г. Болгар (200 км от Казани). Путевая экскурсия во время переезда.
Размещение в гостинице «Регина» 2*.
(ВНИМАНИЕ! В праздничные даты при отсутствии свободных номеров в гостинице «Регина» 2* (г. Болгар) замена на гостиницу в г. Казани без доплаты (подробную информацию уточнять у менеджера).
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Болгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику (входные билеты за дополнительную плату).
Древний Болгар – историческая родина поволжских татар, самая северная точка мира, где в 922 году был принят ислам.
Сегодня это место – не только объект внимания ученых, но и святыня, к которой стремятся тысячи паломников со всего света!
Во время экскурсии вы посетите:
Переезд в г. Биляр.
Древняя столица Волжской Булгарии X – XII вв. расположена в живописном месте неподалеку от горы Хужалар Тау.
Из-под горы пробивается родник с кристально чистой водой, обладающей целебными свойствами.
Родник назвали «Святой ключ» и он стал духовным центром, где в мире сосуществуют верования и обычаи трех религий, издавна живущих на этой земле: христианства, мусульманства и язычества.
Прогулка у подножия горы Хужулар Тау и родника «Святой источник».
Переезд в г. Чистополь.
Обзорная экскурсия по г. Чистополю, который был самым большим и богатым уездным городом Казанской губернии в XIX веке.
Его современный облик создавали десятки состоятельных купеческих семей. Благодаря их усилиям были построены храмы, усадьбы и доходные дома.
Во время экскурсии вы увидите:
Переезд в г. Елабугу.
Размещение в гостинице «Рамада» 4*. (В случае проведения специальных мероприятий в гостинице Рамада в городе Елабуга, замена на другую гостиницу без доплаты)
Свободное время.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус), встреча с гидом.
Обзорная экскурсия «Елабуга тысячелетняя».
Когда попадаешь в города с тысячелетней историей, чувствуешь, что каждому камню есть что рассказать, так и в Елабуге!
История города помнит и татаро-монгольские времена, и славных купцов Ушковых, Стахеевых и Гирбасовых, – богачей-миллионеров, подаривших потомкам архитектурный облик города, который чудом уцелел в вихре XX века.
Елабуга – родина великого певца русской природы, художника-передвижника Ивана Шишкина.
Тут же поселилась и кавалерист-девица Надежда Дурова – ординарец фельдмаршала Кутузова, вышедшая в отставку.
В Елабуге Дурова написала свои мемуары, которым дал высокую оценку Александр Пушкин.
Этот городок стал последним пристанищем поэтессы Марины Цветаевой, которая провела здесь свои последние дни.
Во время экскурсии вы увидите:
Переезд в Казань, размещение в гостиницах.
Свободное время.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
11:00 – экскурсия на Остров-Град Свияжск.
«Остров на море лежит, град на острове стоит…», — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!
Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
Возвращение в Казань.
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
Посещение национального супермаркета «БЭХЭТЛЕ», в котором представлена кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров. Вы сможете привезти своим друзьям и близким вкусный и необычный привет из Казани.
18:00—трансфер на ж/д вокзал.
Размещение в гостиницах (1-ая ночь в г. Болгар – гостиница «Регина» или в гостинице Казани, 2-ая ночь в Елабуге в гостинице «Хаят», 3-я ночь в Казани – гостиница согласно выбранной категории).
Гостиницы в г. Казань
(центр города)
|Категория номеров
|Стоимость 4-х дневного тура на 1 чел/руб
|Взрослые
|Дети до 11 лет
|Доп. место
|Выходные
|Праздники
|«Мираж» 5*
|2-м. станд.
|26 070
|26 730
|22 830
|23 240
|1-м. станд.
|32 120
|33 650
|-
|-
|«Лучано» 5*
|2-м. станд.
|31 210
|-
|-
|1-м. станд.
|36 940
|-
|-
|«Кортъярд Марриотт» 4*
|2-м. станд.
|27 890
|29 970
|23 830
|24 160
|1-м. станд.
|36 440
|39 760
|-
|-
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|25 320
|25 400
|22 660
|23 490
|1-м. станд.
|30 710
|31 210
|-
|-
|«Сулейман» 4*
|2-м. станд.
|23 910
|23 490
|23 830
|1-м. станд.
|28 970
|-
|-
|«Джузеппе» 4*
|2-м. станд.
|23 990
|24 900
|22 660
|23 000
|1-м. станд.
|28 970
|30 800
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|24 120
|24 740
|22 660
|23 490
|1-м. станд.
|28 560
|29 550
|-
|-
|«Биляр Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|23 740
|24 070
|23 160
|23 490
|1-м. станд.
|28 970
|29 300
|-
|-
|«Релита» 4*
|2-м. станд.
|24 570
|23 000
|23 580
|1-м. станд.
|29 470
|-
|-
|«Давыдов» 3*
|2-м. станд
|23 410
|23 660
|22 170
|22 580
|1-м. станд.
|27 310
|27 640
|-
|-
|«Ногай» 3*
|2-м станд.
|24 570
|-
|-
|1-м станд.
|29 970
|-
|-
|«Ибис» 3*
|2-м станд.
|23 660
|25 030
|-
|-
|1-м станд.
|28 060
|30 210
|-
|-
|«Парк Отель» 3*
|2-м. станд.
|23 930
|24 420
|-
|-
|1-м. станд.
|29 130
|30 120
|-
|-
|«Кристалл» 3*
|2-м. станд.
|23 980
|22 830
|23 490
|1-м. станд.
|28 610
|-
|-
|«Татарстан» 3*
|2-м. станд.
|23 500
|23 950
|-
|-
|1-м. станд.
|27 810
|28 330
|-
|-
Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.
Гостиница «Регина» расположена в городе Болгар, на берегу реки Волга. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории открыт ресторан и оборудована бесплатная частная парковка.
Номера с двумя кроватями или одной большой кроватью. В номере для удобства гостей телевизор, укомплектованный мини-бар, шкаф для одежды, фен, телефон, чайник и чайный набор. В некоторых номерах есть раскладывающийся диван. В ванной комнате ванна. Завтрак включен в стоимость.
Отель Ramada Hotel & Suites by Wyndham Alabuga с современными номерами расположен в 10 минутах ходьбы от центра города Елабуга и особой экономической зоны Алабуга. К услугам гостей трансфер от/до аэропорта, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории отеля.
Стильные номера отеля Ramada Hotel & Suites by Wyndham Alabuga с видом на Спасский собор располагают кондиционером, плоским телевизором, сейфом и полностью оборудованной ванной комнатой с ванной, туалетно-косметическими принадлежностями, халатом и феном. Номера оборудованы балконами, а из номеров на восточной стороне открывается вид на реку Кама.
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Этот спа-отель расположен в центре Казани, всего в одной остановке метро от Казанского Кремля. К услугам гостей аквазона с 6 бассейнами, термальная спа-зона с различными саунами и паровыми банями, а также фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.
К услугам гостей отеля Luciano номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным Wi-Fi, сейфом, мини-баром, бесплатной питьевой водой и халатами, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками в ванной комнате.
Отель расположен рядом с сердцем города – Казанским Кремлем, главной исторической достопримечательностью Республики Татарстан, в пешей доступности от популярных туристических объектов, деловых и торговых районов.
Номера оборудованы современной мебелью: кровати (King или Double), рабочие столы, кресла, журнальные столики, телевизоры, центральная система климат-контроля, чайные принадлежности и зона для глажки. Wi-Fi на территории отеля, круглосуточный бизнес-центр, а также тренажерный зал со всем необходимым для занятий спортом оборудованием.
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В номере: шкаф для одежды, кресло-кровать, плазменный телевизор, мини-бар, телефон, тумбочки с бра, напольный торшер, трюмо, пуф, комод, чайник, кондиционер, рабочая зона, Wi-Fi, кодовый сейф. Ванная комната с душевой кабиной, есть туалетные принадлежности, фен, полотенца, тапочки.
Отель Сулейман Палас – четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани. В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна.
Оснащение номера: спутниковое телевидение, интернет, телефон, кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, сейф, мини-бар, чайная станция.
Четырехзвездочный отель "Джузеппе" находится в центре Казани, всего в 100 метрах от Казанского кремля. К вашим услугам бесплатный доступ в Интернет и спутниковое телевидение.
Гостей этого отеля в итальянском стиле приглашают остановиться в просторных и комфортабельных номерах. В номере – двуспальная кровать, стол, 2 стула, холодильник с мини-баром, чайник, бесплатный набор для приготовления чая и кофе, полное затемнение окон (black-out), платяной шкаф, большое зеркало, ЖК телевизор со спутниковыми TV каналами, кондиционер, телефон, фен, душ. кабина, халаты и тапочки.
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание. К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В номере: вешалка, комод, обувная полочка, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, плазменный телевизор, тумбы, ночники, электронный сейф, трюмо, рабочая зона, зеркало, пуф, телефон, кресло, вещевой шкаф, кофейный столик. Санузел с душевой кабинкой, косметическими средствами, тапочками, феном и полотенцами.
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро.
В номере: Одна большая или две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол с письменными принадлежностями, кресло и стул, кофейный столик, телефон, телевизор, холодильник, сейф, гладильная станция с утюгом, центральная система климат – контроля, Wi-Fi.
В ванной комнате: душевая кабина, банные полотенца, халат и тапочки, косметические средства, фен, раковина, санузел.
Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф. К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни.
В уютном однокомнатном номере с одной большой кроватью или двумя односпальными есть все удобства: телевизор, кондиционер, сейф, косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
В стоимость проживания включен завтрак.
«Давыдов» – современный гостиничный комплекс, удобно расположен в самом сердце 1000 летней Казани, в зоне туристической и деловой активности в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей.
Номера площадью 18 кв. м оснащены: двухспальной кроватью или двумя односпальными, стол, стул, шкаф, 2 прикроватные тумбочки, кабельное ТВ,телефон, Бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер. В ванной комнате туалет, душевая кабина, фен, туалетные принадлежности.
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Современные комфортные номера с высокими потолками выполнены в уютном продуманном интерьере. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств – кондиционер, сейф, чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В номере: двуспальная кровать/2 односпальные кровати, рабочий стол, кондиционер, кофемашина, минеральная вода, мини-холодильник, телефон, Wi-Fi, телевизор. В ванной комнате: ванна/душ, фен, полотенца, туалетные принадлежности.
Отель «Парк» с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Казани, в 400 метрах от храма Воздвижения Святого Креста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, сейф и собственная ванная комната с душем. Во всех номерах отеля Park предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В номере: ванная комната, двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбы, рабочее место (письменный стол, стул), шкаф, сейф, холодильник, тапочки по запросу, телевизор, спутниковое ТВ.
Гостиничный комплекс "Татарстан" находится в историческом и культурном центре г. Казань. Из окон открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана -"Казанский Арбат".
Номерной фонд Гостиничного комплекса "Татарстан" составляет 336 мест. К услугам клиентов предлагаются благоустроенные одноместные и двухместные номера. В номере располагается 1 санузел (с душевой кабиной). Проведён евроремонт. Номер оснащен телевизором, холодильником, телефоном, феном и сейфом. В стоимость проживания входит охраняемая парковка.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Цены доп экскурсий:
Да, стоимость одной машины: