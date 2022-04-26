Во время фотопрогулки вы познакомитесь с удивительной многовековой архитектурой Казанского Кремля: увидите легендарную Башню Сююмбике, мечеть Кул-Шариф — воссоздание древней многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, полюбуетесь на панораму города с обзорной площадки.
Помимо этого, вы побываете в одном из самых любимых казанцами мест — на Кремлевской набережной, а после увидите необычное здание Дворца Земледельцев, где базируется Минисельхоз РТ и подведомственные организации.
С собой вы заберете не только отличное настроение, но также и красивые фотографии – от 60-и фото в цветокоррекции. Сроки готовности фото - 7-10 дней
По предварительной договоренности мы можем организовать для вас и другие маршруты по Казани;
Возможно изменение времени по вашему желанию. Оставьте запрос в сообщениях, откроем дату и время.
Ответы на вопросы
Что входит
От 60-и фото в цветокоррекции
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шейнкмана, 8, Казань
Завершение: ул. Федосеевская, 1, Казань
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.