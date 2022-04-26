Дружеская фотопрогулка по Казани

Казань - древний город с уникальными историческими местами, которые станут фоном для фотосессии

Для красивых фото
Казань — древний город с уникальными историческими местами, которые станут фоном для фотосессии.

Мы предлагаем вам прогуляться с нами по городским улочкам и запечатлеть интересные моменты и ваши эмоции на фото.

Мы не гиды и не будем грузить вас тоннами сложной информации, которую вы всё равно не запомните — расскажем вам историю простыми словами и покажем красивые места.
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани
Дружеская фотопрогулка по Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский Кремль
  • Башня Сююмбике
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Кремлевская набережная
  • Дворец Земледельцев
  • Панорама города с обзорной площадки

Что вас ожидает:

  • Во время фотопрогулки вы познакомитесь с удивительной многовековой архитектурой Казанского Кремля: увидите легендарную Башню Сююмбике, мечеть Кул-Шариф — воссоздание древней многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, полюбуетесь на панораму города с обзорной площадки.
  • Помимо этого, вы побываете в одном из самых любимых казанцами мест — на Кремлевской набережной, а после увидите необычное здание Дворца Земледельцев, где базируется Минисельхоз РТ и подведомственные организации.
С собой вы заберете не только отличное настроение, но также и красивые фотографии – от 60-и фото в цветокоррекции. Сроки готовности фото - 7-10 дней
  • По предварительной договоренности мы можем организовать для вас и другие маршруты по Казани;
  • Возможно изменение времени по вашему желанию. Оставьте запрос в сообщениях, откроем дату и время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • От 60-и фото в цветокоррекции
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шейнкмана, 8, Казань
Завершение: ул. Федосеевская, 1, Казань
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договоренности с туристом

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