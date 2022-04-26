Казань — древний город с уникальными историческими местами, которые станут фоном для фотосессии.



Мы предлагаем вам прогуляться с нами по городским улочкам и запечатлеть интересные моменты и ваши эмоции на фото.



Мы не гиды и не будем грузить вас тоннами сложной информации, которую вы всё равно не запомните — расскажем вам историю простыми словами и покажем красивые места.