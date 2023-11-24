Дворянское прошлое Казани

Индивидуальная экскурсия в Казани

Балы, красавицы, лакеи, юнкера - на упоительной прогулке по центру города

Казань редко относят к «усадебной России» — а между тем, своими особняками и барскими домами она способна составить конкуренцию знаменитым дворянским гнёздам.

А какие истории здесь случались! Они об успехе, силе духа, фанатичной любви к своему делу и о простой земной любви, конечно, тоже. Весь этот калейдоскоп из фактов и мифов — на моей экскурсии.
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Дворянское прошлое Казани
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Моя пешеходная экскурсия посвящена одному из необычных районов Казани. Это исторический центр, но расположен он чуть поодаль от туристических троп. Его жителями когда-то были дворяне и купцы, офицеры и профессора университета, нищие писатели и красавицы-студентки. Все истории, времена, места переплелись здесь в замысловатую нить времён, которую нам предстоит распутать.

Я расскажу, как Толстой вдохновился Казанью и какой у него был вид из окна. Поговорим о том, как женщина стала купчихой и вопреки всему открыла институт благородных девиц. Вы узнаете о командующем Казанским военным округом, чей прекрасный дом стал музеем изобразительных искусств. О том, как архитектор строил художественное училище и сходил с ума от любви. А ещё увидите исторический костёл, который не то, чем кажется.

Основные объекты

  • Лядской садик
  • Усадьба Сандецкого
  • Усадьба Боратынских
  • Дом Аксёнова
  • Магазин «Букинисть»
  • Институт благородных девиц (ныне — Суворовское училище)
  • Католический костёл с секретом

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую одеться по сезону
  • В рамках экскурсии у нас запланировано посещение букинистического магазина.
  • При необходимости мы можем сделать кофе-паузу в одной из местных кофеен, но в холодное время года я возьму с собой термос чая и угощу вас по пути

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лядском садике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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