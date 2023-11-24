Казань редко относят к «усадебной России» — а между тем, своими особняками и барскими домами она способна составить конкуренцию знаменитым дворянским гнёздам. А какие истории здесь случались! Они об успехе, силе духа, фанатичной любви к своему делу и о простой земной любви, конечно, тоже. Весь этот калейдоскоп из фактов и мифов — на моей экскурсии.

Описание

Что вас ожидает

Моя пешеходная экскурсия посвящена одному из необычных районов Казани. Это исторический центр, но расположен он чуть поодаль от туристических троп. Его жителями когда-то были дворяне и купцы, офицеры и профессора университета, нищие писатели и красавицы-студентки. Все истории, времена, места переплелись здесь в замысловатую нить времён, которую нам предстоит распутать.

Я расскажу, как Толстой вдохновился Казанью и какой у него был вид из окна. Поговорим о том, как женщина стала купчихой и вопреки всему открыла институт благородных девиц. Вы узнаете о командующем Казанским военным округом, чей прекрасный дом стал музеем изобразительных искусств. О том, как архитектор строил художественное училище и сходил с ума от любви. А ещё увидите исторический костёл, который не то, чем кажется.

Основные объекты

Лядской садик

Усадьба Сандецкого

Усадьба Боратынских

Дом Аксёнова

Магазин «Букинисть»

Институт благородных девиц (ныне — Суворовское училище)

Католический костёл с секретом

Организационные детали