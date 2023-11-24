Балы, красавицы, лакеи, юнкера - на упоительной прогулке по центру города
А какие истории здесь случались! Они об успехе, силе духа, фанатичной любви к своему делу и о простой земной любви, конечно, тоже. Весь этот калейдоскоп из фактов и мифов — на моей экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Моя пешеходная экскурсия посвящена одному из необычных районов Казани. Это исторический центр, но расположен он чуть поодаль от туристических троп. Его жителями когда-то были дворяне и купцы, офицеры и профессора университета, нищие писатели и красавицы-студентки. Все истории, времена, места переплелись здесь в замысловатую нить времён, которую нам предстоит распутать.
Я расскажу, как Толстой вдохновился Казанью и какой у него был вид из окна. Поговорим о том, как женщина стала купчихой и вопреки всему открыла институт благородных девиц. Вы узнаете о командующем Казанским военным округом, чей прекрасный дом стал музеем изобразительных искусств. О том, как архитектор строил художественное училище и сходил с ума от любви. А ещё увидите исторический костёл, который не то, чем кажется.
Основные объекты
- Лядской садик
- Усадьба Сандецкого
- Усадьба Боратынских
- Дом Аксёнова
- Магазин «Букинисть»
- Институт благородных девиц (ныне — Суворовское училище)
- Католический костёл с секретом
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую одеться по сезону
- В рамках экскурсии у нас запланировано посещение букинистического магазина.
- При необходимости мы можем сделать кофе-паузу в одной из местных кофеен, но в холодное время года я возьму с собой термос чая и угощу вас по пути
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лядском садике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.