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Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)

4.5
236 отзывов
Казань_Тур
Казань_Тур – Гид из Казани
Знакомство с Казанью за 3 часа.

Маршрут начинается от станции метро 🚇 «Кремлевская».

В программе символы города: Казанский Кремль, «падающая» башня Сююмбике, театр кукол «Экият».

Полное собрание православных церквей и посещение Старо-татарской слободы со старинными татарскими мечетями.

Маршрут предполагает остановки для посещения главных исторических мест.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 550 ₽ за человека

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Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)

Что вы увидите

  • Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями
  • овеянное легендами озеро Кабан
  • здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала
  • татарскую деревню «Туган Авылым»
  • сказочный дворец - театр кукол «Экият»
  • Казанский Университет
  • площадь Свободы – культурный и административный центр Казани
  • Богородицкий монастырь и его святыня Казанская икона Божией Матери
  • Казанский Кремль
  • Спасскую башню – главные ворота Кремля
  • мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики
  • корпус Юнкерского училища
  • Благовещенский собор
  • пушечный двор
  • резиденцию президента РТ (губернаторский дворец)
  • символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике
Данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях 🏛️ — это город 🏙️, где встречаются и мирно соседствуют самые разные культуры. В ходе экскурсий вы будете любоваться златоглавыми церквями и минаретами мечетей, посетите Кремль и пройдетесь по мощёным улицам исторического центра.
Казань — это город с богатейшей историей 📖 и в тоже время современный мегаполис. Новые строения современной архитектуры, спортивные сооружения, известные во всем мире. Здесь действительно есть, что посмотреть и чему удивиться.
На этой экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности и города и получите наиболее полное впечатление от пребывания в нем.
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • входные билеты в Кремль
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Ташаяк, 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Казань_Тур
Казань_Тур
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236 отзывов оставили туристы

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