Данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях 🏛️ — это город 🏙️, где встречаются и мирно соседствуют самые разные культуры. В ходе экскурсий вы будете любоваться златоглавыми церквями и минаретами мечетей, посетите Кремль и пройдетесь по мощёным улицам исторического центра.

Казань — это город с богатейшей историей 📖 и в тоже время современный мегаполис. Новые строения современной архитектуры, спортивные сооружения, известные во всем мире. Здесь действительно есть, что посмотреть и чему удивиться.

На этой экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности и города и получите наиболее полное впечатление от пребывания в нем.