Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями
овеянное легендами озеро Кабан
здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала
татарскую деревню «Туган Авылым»
сказочный дворец - театр кукол «Экият»
Казанский Университет
площадь Свободы – культурный и административный центр Казани
Богородицкий монастырь и его святыня Казанская икона Божией Матери
Казанский Кремль
Спасскую башню – главные ворота Кремля
мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики
корпус Юнкерского училища
Благовещенский собор
пушечный двор
резиденцию президента РТ (губернаторский дворец)
символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике
Данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях 🏛️ — это город 🏙️, где встречаются и мирно соседствуют самые разные культуры. В ходе экскурсий вы будете любоваться златоглавыми церквями и минаретами мечетей, посетите Кремль и пройдетесь по мощёным улицам исторического центра.
Казань — это город с богатейшей историей 📖 и в тоже время современный мегаполис. Новые строения современной архитектуры, спортивные сооружения, известные во всем мире. Здесь действительно есть, что посмотреть и чему удивиться.
На этой экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности и города и получите наиболее полное впечатление от пребывания в нем.