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Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»

Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. В экскурсию ⛳ включены посещения всех главных ёлок Казани, ледовой городок и другие новогодние чудеса! Вы узнаете об истории 📖 новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски. Экскурсия по городу — это подарок, который вы можете сделать и себе, и близким. В этот вечер никто не будет одинок — радостные и счастливые улыбки озарят лица всех присутствующих не хуже новогодних огоньков!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 600 ₽ за человека

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Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»

Что вы увидите

  • Татарский государственный театр кукол — сказочный замок
  • Дворец бракосочетания-ЗАГС «Чаша»
  • Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань-Арена»
  • Дворец земледельцев
  • Казанский Кремль
  • Кремлевская набережная
Вечерние огни КазаниЧто может быть прекраснее прогулки по вечерним улочкам, когда повсюду зажигаются огни, а безумие столичной жизни уступает место городской тиши? Только вечерняя новогодняя экскурсия ⛳ по Казани! Неповторимые эмоции и яркие впечатления получит каждый гость, который окажется участником праздничных приключений в ночной столице Татарстана. В Новый год зажигаются ёлкиРождественские праздники всегда ассоциируются с нарядными ёлочками. Украшенные огнями, игрушками и серпантином, они становятся желанными гостьями на любом новогоднем мероприятии. Благодаря организованной нашим «Экскурсионным Сервисом Казань» экскурсии 🧭 «Елочка, зажгись!» у вас появится возможность посетить лучшие ёлки столицы ⭐️ и полюбоваться их красотой и величием. Вместе с зажжёнными огнями начинается сказочное приключение, которое на несколько часов оторвет вас от повседневной жизни и обычных забот. Статные ёлочки приглашают и маленьких, и взрослых закружиться в весёлом хороводе, чтобы подарить себе и друзьям радостные минуты и незабываемые эмоции. А ещё именно здесь можно загадать желание, которое непременно сбудется. По хрустящему снежку и ледяному городкуНо какой же Новый год без охапок пушистого снега и катка, саночек и игр в снежки? Всё это возможно, если побывать на таком мероприятии, как экскурсия по вечерней Казани. Яркие огни, разбросанные повсюду, сделают снег красочным и сияющим, и каждому покажется, будто именно здесь зарождается настоящая сказка.
Путешествие в ледяной городок – удовольствие для взрослых и детей, ведь именно здесь можно увидеть множество скульптур изо льда. Здесь есть отличная детская площадка, где мальчишки и девчонки смогут весело 🥳 порезвиться. Причудливые звери и островерхие башенки, величественные замки 🏰 и крутые горки — всё это можно увидеть, заказав такую программу.
Что входит
  • Проезд на новых автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Радиогид для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб.
Начало
🚩 ул. Баумана, 19, у памятника «Нулевой километр»
Место завершения
🏁 ул. Баумана, 19
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»
Экскурсия по Ёлкам Казани «Новогодние Огни!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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