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Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Казани
Хотите увидеть самые главные достопримечательности 🏛️ Казани, да ещё и подняться на самую высокую колокольню Казани? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас.

Это будет не просто экскурсия, а настоящее приключение.

Вам нужно будет разгадывать тайны Казанского Арбата самим, а параллельно вы сможете послушать уличных музыкантов, перекусить в одном из многочисленных кафе или купить сувенир 🎁 в память о Казани.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату
Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату

Что вы увидите

  • Колокольня
  • ул. Баумана
  • место хранения Золотого запаса Р. И.
  • многое другое
Что вас ждёт:• Поднимитесь на самую высокую колокольню Казани;
  • Сверите время с часами на улице Баумана;
  • Найдете место хранения Золотого запаса Россиийской Империи;
  • Сфотографируетесь со статуями и фонтанами на улице Баумана;
  • и многое другое.
  • Вы увидите здание, где белые захватили Золотой запас Российской Империи (490 тонн золота), посетите один из самых красивых 🤩 соборов России с уникальным иконостасом. Сможете сфотографироваться со всеми забавными фонтанами и статуями на пешеходной улице Баумана.
  • Мы покажем, что именно Петр I и Екатерина II оставили в память о себе. Расскажем, какой известный на весь мир оперный певец родился в Казани и о том, кто из жителей Казани разрушил планы фашистского вермахта. Мы покажем памятник, о котором поёт группа Мураками в своей песне «0 километр» и расскажем, что нужно сделать, чтобы привлечь в свою жизнь больше путешествий.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
  • Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
  • Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Чтобы посетить смотровую площадку и собор, следует начать экскурсию с 9:30 до 11:00 или с 12:30 до 15:00.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид.
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Баумана, Казань
Место завершения
🏁 Колокольня Казани
Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату
Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату
Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату
Экскурсия с приложением: Путешествие по Казанскому Арбату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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1 отзыв оставили туристы

Surprise Me проводит ещё 1 экскурсию

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