Что вас ждёт:• Поднимитесь на самую высокую колокольню Казани;
Сверите время с часами на улице Баумана;
Найдете место хранения Золотого запаса Россиийской Империи;
Сфотографируетесь со статуями и фонтанами на улице Баумана;
и многое другое.
Вы увидите здание, где белые захватили Золотой запас Российской Империи (490 тонн золота), посетите один из самых красивых 🤩 соборов России с уникальным иконостасом. Сможете сфотографироваться со всеми забавными фонтанами и статуями на пешеходной улице Баумана.
Мы покажем, что именно Петр I и Екатерина II оставили в память о себе. Расскажем, какой известный на весь мир оперный певец родился в Казани и о том, кто из жителей Казани разрушил планы фашистского вермахта. Мы покажем памятник, о котором поёт группа Мураками в своей песне «0 километр» и расскажем, что нужно сделать, чтобы привлечь в свою жизнь больше путешествий.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
Чтобы посетить смотровую площадку и собор, следует начать экскурсию с 9:30 до 11:00 или с 12:30 до 15:00.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид.
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Баумана, Казань
Место завершения
🏁 Колокольня Казани
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.