Surprise Me – Гид из Казани

Хотите увидеть самые главные достопримечательности 🏛️ Казани, да ещё и подняться на самую высокую колокольню Казани? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас.



Это будет не просто экскурсия, а настоящее приключение.



Вам нужно будет разгадывать тайны Казанского Арбата самим, а параллельно вы сможете послушать уличных музыкантов, перекусить в одном из многочисленных кафе или купить сувенир 🎁 в память о Казани.