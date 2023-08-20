Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию

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Мы отправляемся в место, когда-то имевшее весомое значение у мировых торговцев, ведь именно здесь проходил «Великий Шелковый путь».

Болгар, однако, отличался не только своим удачным местоположением, но и богатством культуры: мы увидим несколько ценных для Татарской Республики архитектурных памятников, в том числе Белую мечеть, познакомимся с традициями и обычаями болгарского народа, посетим Памятный знак, где находится самый большой печатный Коран во всем мире.
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
Экскурсия в Болгар - Путешествие в древнейшую цивилизацию
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Что вас ожидает:

  • Соборная мечеть
  • Большой Минарет
  • Восточный мавзолей
  • Северный мавзолей
  • Ханская усыпальница
  • Малый Минарет
  • Музей восточной медицины «Дом лекаря»
  • Черная палата
  • Белая Мечеть
  • Музей Болгарской цивилизации
  • Памятный знак
  • Музей Хлеба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Величие древнего городаС X-XIII век город Болгар был столицей государства Волжская Булгария. Благодаря своему удачному месторасположению — междуречье Волги и Камы, этот город имел важнейшее торговое значение. Ведь именно по нему проходил «Великий Шелковый путь». В 2014 году историко-археологический комплекс Болгар включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы сможете увидеть руины древнего города, некоторые сохранились еще с XIII века. Окунетесь в историю той эпохи и пропитаетесь духом цивилизации, угасшей несколько столетий назад.
Что Вас ждет: • Соборная мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля.
  • Восточный мавзолей — мусульманская усыпальница.
  • Северный мавзолей — символ болгарского городища.
  • Ханская усыпальница и Малый Минарет — святые места памяти предков.
  • Музей восточной медицины «Дом лекаря» — экспозиция расскажет о медицине, которая была хорошо развита в Волжской Булгарии.
  • Черная палата — народная память связала её название с красивой легендой о болгарской царевне Алтынчеч.
  • Белая мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана.
  • Музей Болгарской цивилизации — экспозиция музея повествует о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.
  • Памятный знак — здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.
  • Музей Хлеба — интерактивный музей истории земледелия и производства хлеба на земле Татарстана с древнейших времен до XX века.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
  • Входные билеты в Болгарский музей-заповедник
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 294 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Болгар
История и культура
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