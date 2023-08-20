Величие древнего городаС X-XIII век город Болгар был столицей государства Волжская Булгария. Благодаря своему удачному месторасположению — междуречье Волги и Камы, этот город имел важнейшее торговое значение. Ведь именно по нему проходил «Великий Шелковый путь». В 2014 году историко-археологический комплекс Болгар включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы сможете увидеть руины древнего города, некоторые сохранились еще с XIII века. Окунетесь в историю той эпохи и пропитаетесь духом цивилизации, угасшей несколько столетий назад.

Что Вас ждет: • Соборная мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля.