Мы отправляемся в место, когда-то имевшее весомое значение у мировых торговцев, ведь именно здесь проходил «Великий Шелковый путь».
Болгар, однако, отличался не только своим удачным местоположением, но и богатством культуры: мы увидим несколько ценных для Татарской Республики архитектурных памятников, в том числе Белую мечеть, познакомимся с традициями и обычаями болгарского народа, посетим Памятный знак, где находится самый большой печатный Коран во всем мире.
Болгар, однако, отличался не только своим удачным местоположением, но и богатством культуры: мы увидим несколько ценных для Татарской Республики архитектурных памятников, в том числе Белую мечеть, познакомимся с традициями и обычаями болгарского народа, посетим Памятный знак, где находится самый большой печатный Коран во всем мире.
Ближайшие даты:
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Соборная мечеть
- Большой Минарет
- Восточный мавзолей
- Северный мавзолей
- Ханская усыпальница
- Малый Минарет
- Музей восточной медицины «Дом лекаря»
- Черная палата
- Белая Мечеть
- Музей Болгарской цивилизации
- Памятный знак
- Музей Хлеба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Величие древнего городаС X-XIII век город Болгар был столицей государства Волжская Булгария. Благодаря своему удачному месторасположению — междуречье Волги и Камы, этот город имел важнейшее торговое значение. Ведь именно по нему проходил «Великий Шелковый путь». В 2014 году историко-археологический комплекс Болгар включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы сможете увидеть руины древнего города, некоторые сохранились еще с XIII века. Окунетесь в историю той эпохи и пропитаетесь духом цивилизации, угасшей несколько столетий назад.
Что Вас ждет: • Соборная мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля.
- Восточный мавзолей — мусульманская усыпальница.
- Северный мавзолей — символ болгарского городища.
- Ханская усыпальница и Малый Минарет — святые места памяти предков.
- Музей восточной медицины «Дом лекаря» — экспозиция расскажет о медицине, которая была хорошо развита в Волжской Булгарии.
- Черная палата — народная память связала её название с красивой легендой о болгарской царевне Алтынчеч.
- Белая мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана.
- Музей Болгарской цивилизации — экспозиция музея повествует о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.
- Памятный знак — здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.
- Музей Хлеба — интерактивный музей истории земледелия и производства хлеба на земле Татарстана с древнейших времен до XX века.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
- Входные билеты в Болгарский музей-заповедник
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель, в котором вы становилисьЗавершение: Отель, в котором вы остановились
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 294 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Индивидуальные
На машине
Выездные
На выходные
На весь день
Болгар
История и культура
Булгар
Популярные места
Похожие туры из Казани
Групповая
8 часов
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Насыщенная групповая экскурсия по святым местам в окрестностях Казани
в холле отеля Ибис
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
24002 160₽ за человека
Групповая
11 часов
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
Совершить паломничество к Тадж-Махалу Волжской Булгарии на групповой экскурсии
напротив гостиницы «Ногай»
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
недалеко от Казанского Кремля
9 авг
11 авг
13 авг
14 авг
30002 700₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии