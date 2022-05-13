По четвергам в 09:00

Что вас ожидает:

Город парков и скверов

Поездка в очаровательный и романтичный уездный городок, где удивительным образом сочетается обаяние купеческих кварталов, сохранивших свой неповторимый колорит с позапрошлого столетия, величественность православных храмов и каменных особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов.

Посетив город, вы узнаете, почему ученые-археологи относят возникновение Чистополя к Х веку, откуда произошло его название. Гуляя по уютным улицам, вы увидите уникальные исторические здания, где бывал Петр Столыпин, где родился генерал армии адмирала А. Колчака Викторин Молчанов, учебные заведения, в которых обучались составитель большого «Китайско-русского словаря» Петр Кафаров, доктор Леонид Рошаль, актер Алексей Баталов, писатель-фантаст Кир Булычев, сын Аркадия Гайдара Тимур и другие известные люди.

Важная информация: