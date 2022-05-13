Экскурсия в Чистополь

Увлекательное путешествие в Чистополь - старинный город, где удивительным образом сочетается обаяние купеческих

Групповая
Увлекательное путешествие в Чистополь — старинный город, где удивительным образом сочетается обаяние купеческих кварталов, православных храмов и изящность мечетей.
Экскурсия в Чистополь
Экскурсия в Чистополь
Экскурсия в Чистополь
Экскурсия в Чистополь
Экскурсия в Чистополь
Экскурсия в Чистополь

Что вас ожидает:

    Город парков и скверов
    Поездка в очаровательный и романтичный уездный городок, где удивительным образом сочетается обаяние купеческих кварталов, сохранивших свой неповторимый колорит с позапрошлого столетия, величественность православных храмов и каменных особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов.
    Посетив город, вы узнаете, почему ученые-археологи относят возникновение Чистополя к Х веку, откуда произошло его название. Гуляя по уютным улицам, вы увидите уникальные исторические здания, где бывал Петр Столыпин, где родился генерал армии адмирала А. Колчака Викторин Молчанов, учебные заведения, в которых обучались составитель большого «Китайско-русского словаря» Петр Кафаров, доктор Леонид Рошаль, актер Алексей Баталов, писатель-фантаст Кир Булычев, сын Аркадия Гайдара Тимур и другие известные люди.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты на объекты показа
    • Обед в городском кафе
    Что не входит
    • Расходы на сувениры
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Казань, ул. Баумана, 82, вход в ТЦ «Свита Холл»
    Завершение: Вход в ТЦ «Свита Холл» Баумана, 82
    Когда и сколько длится?
    Когда: По четвергам в 09:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По четвергам в 09:00

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