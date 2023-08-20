Индивидуальная экскурсия в Елабугу: путешествие по старинным улицам города
Наш маршрут пройдет по знаковым местам старинного города Республики Татарстан, достигшего своего тысячелетия.
Елабуга — край, который не раз вдохновлял Шишкина на свои картины, в чем Вы сможете убедиться, посетив его мемориальный музей.
Мы прогуляемся по живописным локациям и городским улицам, сохранившим свою историческую самобытность, и даже попадем в древнее Чертово городище.
Елабуга — край, который не раз вдохновлял Шишкина на свои картины, в чем Вы сможете убедиться, посетив его мемориальный музей.
Мы прогуляемся по живописным локациям и городским улицам, сохранившим свою историческую самобытность, и даже попадем в древнее Чертово городище.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чертово городище
- Мемориальный музей И. И. Шишкина
- Дом памяти М. И. Цветаевой
- Памятник кавалерист-девице Дуровой Н. А
- Спасский собор
- Александровский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По главным местам старинного городаЕлабуга — второй город в Республике Татарстан, который отпраздновал свое 1000-летие. Город насыщен духом древности, опутан множеством мифов и легенд. Он обладает огромной исторической ценностью для Татарстана и, во многом, сохранил свою старинную архитектурную самобытность. В этом небольшом городе жило и творило много великих для России людей.
Вы увидите живописные места, красота которых сподвигла Шишкина на свои творения, насладитесь очарованием этих мест. Побываете в месте, где покончила самоубийством Марина Цветаева. В Елабуге вы почувствуете дух древнего купеческого города! А также прикоснетесь к многовековой истории в его музеях. Во время экскурсии вы посетите: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по историческим улицам города.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель, в котором вы становилисьЗавершение: Отель, в котором вы остановились
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 294 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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