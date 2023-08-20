По главным местам старинного городаЕлабуга — второй город в Республике Татарстан, который отпраздновал свое 1000-летие. Город насыщен духом древности, опутан множеством мифов и легенд. Он обладает огромной исторической ценностью для Татарстана и, во многом, сохранил свою старинную архитектурную самобытность. В этом небольшом городе жило и творило много великих для России людей.

Вы увидите живописные места, красота которых сподвигла Шишкина на свои творения, насладитесь очарованием этих мест. Побываете в месте, где покончила самоубийством Марина Цветаева. В Елабуге вы почувствуете дух древнего купеческого города! А также прикоснетесь к многовековой истории в его музеях. Во время экскурсии вы посетите: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по историческим улицам города.