Экскурсия в Елабугу

Индивидуальная экскурсия в Елабугу: путешествие по старинным улицам города

Описание
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Ответы на вопросы
Наш маршрут пройдет по знаковым местам старинного города Республики Татарстан, достигшего своего тысячелетия.

Елабуга — край, который не раз вдохновлял Шишкина на свои картины, в чем Вы сможете убедиться, посетив его мемориальный музей.

Мы прогуляемся по живописным локациям и городским улицам, сохранившим свою историческую самобытность, и даже попадем в древнее Чертово городище.
Экскурсия в Елабугу
Экскурсия в Елабугу
Экскурсия в Елабугу
Экскурсия в Елабугу
Экскурсия в Елабугу
Экскурсия в Елабугу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Чертово городище
  • Мемориальный музей И. И. Шишкина
  • Дом памяти М. И. Цветаевой
  • Памятник кавалерист-девице Дуровой Н. А
  • Спасский собор
  • Александровский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По главным местам старинного городаЕлабуга — второй город в Республике Татарстан, который отпраздновал свое 1000-летие. Город насыщен духом древности, опутан множеством мифов и легенд. Он обладает огромной исторической ценностью для Татарстана и, во многом, сохранил свою старинную архитектурную самобытность. В этом небольшом городе жило и творило много великих для России людей.
Вы увидите живописные места, красота которых сподвигла Шишкина на свои творения, насладитесь очарованием этих мест. Побываете в месте, где покончила самоубийством Марина Цветаева. В Елабуге вы почувствуете дух древнего купеческого города! А также прикоснетесь к многовековой истории в его музеях. Во время экскурсии вы посетите: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по историческим улицам города.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 294 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На выходные
На весь день
Елабуга
История и культура
Чертово городище
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