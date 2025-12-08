Мои заказы

Экскурсия в Иннополис + посещение обсерватории Энгельгардта

Отправиться из Казани в "татарское Сколково" и к "храму" астрономов
Вы откроете для себя два совершенно разных мира — атмосферную обсерваторию Казанского университета и высокотехнологичный Иннополис.

Погрузитесь в историю астрономии среди уникальных старинных телескопов, которые до сих пор исправно служат науке. А затем увидите, как живёт самый молодой город России, инновационный и по форме, и по содержанию.
Описание экскурсии

В обсерватории вы посетите:

  • главный корпус
  • библиотеку
  • павильоны телескопа, рефрактора и гелиометра
  • павильон метеорного отдела

Гид расскажет:

  • как зарождаются и умирают галактики
  • что такое белые карлики и чёрные дыры
  • когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы
  • какой вклад в исследования вселенной внесла казанская обсерватория

В Иннополисе вы увидите:

  • студенческий кампус
  • университет
  • комплекс европейского уровня со спортивными залами, бассейном, джакузи и банной зоной
  • технопарк

Вы узнаете:

  • об истории самого маленького и молодого города России
  • работе технопарка, частного университета, медицинского центра и других объектов инфраструктуры

Тайминг экскурсии:

10:00 — начало экскурсии и выезд из Казани (23 км в пути)
10:50 — обсерватория Казанского университета
12:50 — Иннополис с посещением университета и технопарка
14:20 — свободное время
14:50 — выезд в Казань
16:00 — окончание экскурсии

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в обсерваторию
  • Дополнительная услуга: радиогиды для хорошей слышимости — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 22372 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,
читать дальше

профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своем выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

