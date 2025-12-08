Вы откроете для себя два совершенно разных мира — атмосферную обсерваторию Казанского университета и высокотехнологичный Иннополис.
Погрузитесь в историю астрономии среди уникальных старинных телескопов, которые до сих пор исправно служат науке. А затем увидите, как живёт самый молодой город России, инновационный и по форме, и по содержанию.
Погрузитесь в историю астрономии среди уникальных старинных телескопов, которые до сих пор исправно служат науке. А затем увидите, как живёт самый молодой город России, инновационный и по форме, и по содержанию.
Описание экскурсии
В обсерватории вы посетите:
- главный корпус
- библиотеку
- павильоны телескопа, рефрактора и гелиометра
- павильон метеорного отдела
Гид расскажет:
- как зарождаются и умирают галактики
- что такое белые карлики и чёрные дыры
- когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы
- какой вклад в исследования вселенной внесла казанская обсерватория
В Иннополисе вы увидите:
- студенческий кампус
- университет
- комплекс европейского уровня со спортивными залами, бассейном, джакузи и банной зоной
- технопарк
Вы узнаете:
- об истории самого маленького и молодого города России
- работе технопарка, частного университета, медицинского центра и других объектов инфраструктуры
Тайминг экскурсии:
10:00 — начало экскурсии и выезд из Казани (23 км в пути)
10:50 — обсерватория Казанского университета
12:50 — Иннополис с посещением университета и технопарка
14:20 — свободное время
14:50 — выезд в Казань
16:00 — окончание экскурсии
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в обсерваторию
- Дополнительная услуга: радиогиды для хорошей слышимости — 200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 22372 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
5 дек в 09:30
7 дек в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий: уникальная экскурсия
Посетите Вселенский храм в Казани и откройте для себя удивительное сочетание религий и культур. Транспорт включён, билеты оплачиваются отдельно
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
6670 ₽ за всё до 4 чел.