От Казанского Университета по улице Кремлёвская, немного захватывая близлежащие улицы, мы дойдём до Кремля, узнавая историю 📖 старинных мест и событиях, происходивших в них. Что вас ждёт:Вы познакомитесь с выдающимися жителями города и их непростыми судьбами. Узнаете, как спастись от эпидемии холеры, как завоёвывать сердца благородных дам, если вы богатый купец-промышленник, научитесь разгадывать христианские и масонские символы, и полюбуетесь на красивейшие 🤩 исторические здания, сохранившиеся в Казани. Вы увидите: • Казанский Университет;

Дом Ушковой;

Гостиный двор;

Знаменитые казанские Пассажи — жемчужины Кремлёвской улицы;

Первый в России театр.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия не предусматривает аудиогид, однако, оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.