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Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Казани
Самостоятельная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет поближе познакомиться с городом Казанью.

Вам предстоит пройти по Кремлёвской улице от Университета до обязательного пункта любой туристической прогулки — казанского Кремля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы

Что вы увидите

  • Казанский Университет
  • Дом Ушковой
  • Гостиный двор
  • Знаменитые казанские Пассажи — жемчужины Кремлёвской улицы
  • Первый в России театр
От Казанского Университета по улице Кремлёвская, немного захватывая близлежащие улицы, мы дойдём до Кремля, узнавая историю 📖 старинных мест и событиях, происходивших в них. Что вас ждёт:Вы познакомитесь с выдающимися жителями города и их непростыми судьбами. Узнаете, как спастись от эпидемии холеры, как завоёвывать сердца благородных дам, если вы богатый купец-промышленник, научитесь разгадывать христианские и масонские символы, и полюбуетесь на красивейшие 🤩 исторические здания, сохранившиеся в Казани. Вы увидите: • Казанский Университет;
  • Дом Ушковой;
  • Гостиный двор;
  • Знаменитые казанские Пассажи — жемчужины Кремлёвской улицы;
  • Первый в России театр.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
  • Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
  • Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид, однако, оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Казанский Университет
Место завершения
🏁 Казанский Кремль
Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы
Экскурсия в приложении: Тайны Кремлевской улицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
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Surprise Me проводит ещё 1 экскурсию

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