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Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (09:30)

4.6
61 отзыв
Казань_Тур
Казань_Тур – Гид из Казани
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (09:30)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (09:30)

Что вы увидите

  • Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора "Всех Скорбящих Радости" (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены.
  • Раифский Богородицкий монастырь, Храм Всех Религий
Загородная экскурсия ⛳ включает осмотр по трассе Храма-памятника воинам, погибшим во время взятия Казани в 1552 г.
Остров-град Свияжск на "Круглой горе", которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории 📖 и архитектуры. В окружении природного ландшафта являет собой уникальный образец единения природы и общества, сказочно чарующей красоты. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей. Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора "Всех Скорбящих Радости" (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены. После экскурсии 🧭 предоставляется время на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1 час).
Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник.
"Храм всех религий" (внешний осмотр без остановки). В основе – идея о том, что все религии Мира - едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • входные билеты в музеи и храмы
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Ташаяк д. 2а
Место завершения
🏁 ул.Ташаяк, д.2а

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Казань_Тур
Казань_Тур
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61 отзыв оставили туристы

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