Загородная экскурсия ⛳ включает осмотр по трассе Храма-памятника воинам, погибшим во время взятия Казани в 1552 г.

Остров-град Свияжск на "Круглой горе", которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории 📖 и архитектуры. В окружении природного ландшафта являет собой уникальный образец единения природы и общества, сказочно чарующей красоты. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей. Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора "Всех Скорбящих Радости" (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены. После экскурсии 🧭 предоставляется время на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1 час).

Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль - один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник.

"Храм всех религий" (внешний осмотр без остановки). В основе – идея о том, что все религии Мира - едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).